A mérkőzés az idény nyitómeccse is volt egyben, melyen a Kecskemét előzetesen is nagyon szerette volna megszerezni a győzelmet. A KRC ennek megfelelően is kezdett. Minemura, Gacs és Varga is aktív volt, de a másik oldalon is volt erre rendre válasza Matos Lemus vezetésével a PSE-nek (7–7). A szett közepén azonban magához ragadta az előnyt a Kecskemét, a vendég hibák után 11–8-nál kért időt a Pénzügyőr trénere, Nacsa Gábor. 14–10-re is vezetett ezt követően ugyan a KRC, de feljött a vendég együttes, így időt kellett kérnie Deák Márknak is. Kovács tarthatatlanul ment előre a hálónál, így 22–22-ről jött a végjáték. Ekkor Minemura és Varga villant, így 25–22-re megnyerte az első szettet a KRC.

A KRC jobban bírta a végjátékokat

Fotó: Réti Attila

A második szett elején fej fej mellett haladtak a csapatok, azonban a Kecskemét váltott előbb sebességet, mely így 10–5-re lépett el. Vendég időkérés után lassan, de biztosan rendezte a sorokat a Pénzügyőr, mely 20–20-nál aztán be is érte ellenfelét. A végjátékban azonban megint a hazai csapat volt biztosabb kezű, Tóth hibája után Farkas ász nyitásával 25–23-ra nyert ezúttal a Kecskemét.

A harmadik parti végig nagyon szoros csatát hozott, Hajós, Ray és Kovács is húzta a PSE szekerét, míg hazai oldalon Farkas, Gacs és Minemura is végig eredményes volt. Bár a végén 17–18-ra még vezettek is a vendégek, ekkor teljesen elfogytak, a KRC beindult, amin két időkérés sem tudott segíteni, s végül 25–19-re a szettet, 3–0-ra a meccset nyerte meg.

A KRC mentálisan is erős volt

Gratulálok a Kecskemétnek, ezúttal jobbak voltak. A rengeteg ki nem kényszerített hibánk sajnos megbosszulta magát, így csak megszorongatni tudtuk a KRC-t. Az első kettő szettben nüanszok döntöttek, mivel folyamatosan csak rohantunk utánuk, a harmadik szettre ezt mentálisan már nem tudtuk kontrollálni, így ott már könnyebb győzelmet arattak. Természetesen nem erre számítottunk, de mennünk kell tovább a megkezdett úton – értékelt Nacsa Gábor, a PSE edzője.

Deák Márk érthetően nagyon elégedett volt csapatával.

– Gratulálok a fiúknak! Nagyon boldog vagyok, hogy jól sikerült a szezon kezdés, ami nem csak játékban, de eredményben is tetsző volt. Néha csúsztak be kisebb-nagyobb hibák, figyelmetlenség, ettől függetlenül elégedett vagyok a srácok teljesítményével, mentálisan és játékban is – mondta Deák Márk, a KRC vezetőedzője