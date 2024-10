A bajnokság harmadik fordulójában a két győzelemmel álló KNKSE a két vereséget számláló Alsónémedi otthonában lépett pályára. A találkozót esélyeshez méltó módon kezdte a Kecskemét, tíz perc alatt Jámbor-Herceg és Moharos is háromszor volt eredményes, valamint Vuletity és Kollár is gyorsan feliratkozott a góllövők közé. A hazaiaktól Kiss Csenge próbálta leginkább tartani a lépést az ellenféllel, de gyorsan kialakult egy jelentősebb különbség a csapatok között, 3–10. A 13. és a 16. perc között az Alsónémedi több gólt lőtt, mint előtte, ebben a periódusban négyszer is megzörrent a kecskeméti kapu, de a KNKSE ekkor is magabiztosan vezetett, 7–14. Felzárkózását nem tudta folytatni az Alsónémedi, 4–0-s rohanással a hírös városiak már kétszámjegyű előnnyel rendelkeztek, 7–18. A félidő végén Horváth és Hirman is betalált a kecskemétiektől, akik a szünetig tartották 11 gólos előnyüket, 9–20.

A KNKSE simán nyert

Fotó: KNKSE

A második játékrész is vendég góllal kezdődött, Czár volt eredményes, majd Hirman egymás után két találatot is jegyzett. Az alsónémediektől Kiss Csenge értékesített két hetest, illetve Kotán és Kerekes is túljárt Lukács eszén. A túloldalon viszont Czár nagyon elkapta a fonalat, két perc alatt három gólt is lőtt a KNKSE fiatalja. Belépve a meccs utolsó negyedébe továbbra is kétszer annyi gólja volt a Kecskemétnek, 15–30. A 47. és az 52. perc közötti periódus a kétperces kiállításokról szólt, mindkét oldalon két játékost küldtek ki szabálytalanságért a játékvezetők. A találkozó utolsó tíz percében az Alsónémedi nem tudott gólt szeretni, a KNKSE 8–0-s futással zárta a meccset, melyet simán, 22 góllal megnyert, 18–40.

Kétség sem fért a KNKSE sikeréhez

– Szakmailag nem volt magas színvonalú a találkozó. Sok hibával kézilabdáztunk, de a győzelmünkhöz nem fért kétség, csak annak mértéke volt kérdéses. Megpróbáltunk néhány taktikai elemet gyakorolni, ezúttal több-kevesebb sikerrel. Készülünk a pénteki hazai mérkőzésre – értékelt Bíró-Kisjuhász Petra vezetőedző.

Alsónémedi SE – Kecskeméti NKSE 18–40 (9–20)