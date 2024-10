A találkozó Vuletity találatával indult, majd Jámbor-Herceg is eredményes volt. A Gyálnál Tomoriné Kamper szerezte az első gólt, illetve Lízer is gyorsan feliratkozott a gólszerzők közé. 2-2-nél ismét Vuletity és Jámbor-Herceg szerzett gólokat a kecskemétieknél. Ezután kissé döcögőssé vált a támadójáték mindkét oldalon, a félidő felénél 6-5 volt az állás. Dancs egyenlített újra a vendégektől, erre Jámbor-Herceg még válaszolni tudott, ám a Gyál 3-0-s rohanással először a meccsen átvette a vezetést, 7-9. A Kecskemét is megismételte ezt, Jámbor-Herceg, Horváth és Czár is gólt lőtt, 10-9. A 29. percben Horváth újabb találata után kettővel vezetett a KNKSE, azonban a szünetig egyenlíteni tudott a Gyál, 12-12.

A KNKSE megküzdött az újonccal

Fotó: KNKSE

A második játékrészt remekül kezdte Horváth, a hazaiak fiatalja egymás után két gólt szerzett. A túloldalon Lízer ismételte ezt meg, majd Jámbor-Herceg tett rá még egy lapáttal, zsinórban szerzett három góljával ellépett a Kecskemét, 17-14. Ekker és Lízer találataival gyorsan visszajött egyre a Gyál, majd ötperces gólcsend jelezte, feszült véghajrá várható az összecsapáson. Az utolsó tíz minutum Vuletity góljával és 29-18-as hazai vezetéssel vette kezdetét. Gyors gólváltások után Jámbor-Herceg és Horváth lőtt újabb gólokat, de 23-20-nál sem nyugodhatott meg a Kecskemét. Lízer és Szabó Tamara ugyanis megint egy gólra csökkentette a gyáli hátrányt, de az 59. percben Rajszky létfontosságú találata eldöntötte a két pont sorsát a KNKSE számára. Tomoriné Kamper állította be a végeredményt, amely 24-23 lett. A KNKSE így hibátlan maradt a G csoportban.

Fegyelmezetlen volt a KNKSE

Bíró-Kisjuhász Petra vezetőedző: – Fegyelmezetlenül kézilabdáztunk az első perctől kezdve. Amit a héten megbeszéltünk, pontosan az történt a pályán. Nem voltunk itt fejben, és nem éreztük, hogy felelősséggel tartozunk egymásnak. Igaz, a két pontot itthon tartottuk, de a mutatott játék nagyon sok kívánnivalót hagyott maga után.

Kecskeméti NKSE – Gyáli BKSE 24-23 (12-12)

Kecskemét. V: Ivanics, Tóth B.

A KNKSE gólszerzői: Jámbor-Herceg 10 (1), Horváth 6, Vuletity 3, Czár 2, Kollár 1, Moharos 1, Rajszky 1