Álomrajtot vett az női kézilabda NB II. G-csoportjában a Kecskeméti NKSE; Bíró-Kisjuhász Petra tanítványai három mérkőzést vívtak, és mindhárom alkalommal diadalt arattak, ráadásul kétszer idegenben. Pénteken ismét győzelemre készülnek a hírös városi kézilabdás lányok, 19 órától a Gyált fogadják a Messzi István Sportcsarnokban. A KNKSE csupán az első fordulóban játszhatott hazai közönség előtt, akkor a Vecsést győzte le (28–26), majd kétszer idegenből hozta el a pontokat. Előbb a Malév SC (18–37), majd az ASE (18–40) volt az áldozat. A Gyál rajtja kevésbé volt sikeres, a Pest vármegyei gárda az eddigi három forduló mindegyikében alulmaradt, előbb a Rákosmente, majd a Bácsalmás és az Inárcs-Örkény együttesével szemben. Érdekesség, hogy a Gyál eddig minden meccsét otthon játszotta, pénteken lépnek először idegenben pályára az idei kiírásban. Bíró-Kisjuhász Petra bízik a győzelemben.

Hétvégén folytatódnak a kézilabda bajnokságok

Fotó: KNKSE

– A múlt hét után ezúttal ismét feljutó csapattal nézünk szembe, és pénteken is elvárás, hogy esélyesként megnyerjük a találkozót. A múlt heti összecsapáshoz képest koncentráltabban, sokkal kevesebb hibával és magasabb sebességen játszva szeretnénk győzni. A szokatlan időpont ellenére várjuk kedves szurkolóinkat – mondta a KNKSE vezetőedzője.

A G csoportban szerepel a Bácsalmási PVSE is, mely az előző fordulóban Vecsésen kapott ki 35–22-re. Az addig hiba nélkül teljesítő bácsalmásiak otthon kárpótolhatják szurkolóikat, szombaton 11 órakor a Malév SC-t fogadják.

A kecskeméti férfiak is kifejezetten jól kezdték az idényt, hiszen Sárközi Zsolt együttese ugyancsak nem hibázott eddigi négy fellépése során. A Kecskemét erejét mutatja, hogy ráadásul nagyon szoros csatákat is meg kellett vívnia. A nyitányon egyetlen góllal verte a hírös városi alakulat a PLER-t (25–24), majd a Kunszentmárton elleni simább siker (28–43) után Kiskunmajsán (28–35) és a Szolnok ellen is hátrányból fordított (37–35) a csapat. Nem lesz könnyű dolga az együttesnek, hiszen az egyetlen botlást elkönyvelő Törökszentmiklós lesz az ellenfelük, a mérkőzést szombaton 17 órakor a Messzi István Sportcsarnokban rendezik meg.