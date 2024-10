A Mizse KC már pénteken pályára lépett, hazai pályán a PLER U21 volt a lajosmizseiek ellenfele. A vendégek gyakorlatilag néhány perc elteltével magukhoz ragadták a kezdeményezést, alig tíz perc elteltével már 9–5-re vezettek. Benke, Soltész, Bujdosó és Horvát próbálta tartani a lelket a hazai csapatban, de a fiatalos lendülettel szemben ezúttal mérsékelt sikerrel vette fel a harcot a hazai rutin. A 21. percben ugyan Bán góljával háromra zárkózott a Mizse, de a vendégek egy újabb jó periódus után 13–19-re léptek el ezután. A félidőre aztán tovább nyílt az olló, a hazai védekezés ezen a napon nem működött, 14–24 állt az eredményjelzőn a szünetben. Ez a különbség a második félidőben gyakorlatilag állandósult is, érdemben nem tudott közelebb férkőzni ellenfeléhez a Mizse KC, mely végül 34–44-es vereséget szenvedett. Ezzel négy kör után két-két győzelme és veresége van a gárdának a kézilabda NB II. G csoportban.

A Mizse KC nem bírt a PLER fiataljaival

Fotó: Bús Csaba

A Kiskunmajsa első idegenbeli meccsét játszotta az idényben, a Kecskemét elleni vereség után Törökszentmiklósra látogatott az újonc. A hazaiak Pásztor vezetésével már az első tíz percben jelezték, győzelemmel számolnak, ekkor 8–4-re vezettek. Vadkerti volt támadásban aktív majsai oldalon, hozzá Tan is próbált csatlakozni, a szünetig így a különbség végül nem változott (19–15). Fordulás után gyorsan lezárta a meccset a Székács, tíz perc után már 25–15 volt az állás. Innen már nem olt visszaút a Majsának, mely végül 34–27-re kapott ki, egy győzelme mellett így három veresége van a G csoportban.

Az F csoportban szereplő Kalocsa szoros meccsen kapott ki legutóbb Tökölön, melyen hazai pályán kozmetikázott volna. Szvétek Balázs játékosai jól is kezdtek, 5–1-es rohamot vezettek a Budai Farkasok U21 ellen. A nagy lendület a szünetig apadt ugyan, de így is 14–12-re vezettek a félidőben a hazaiak. Szünet után frissebb volt a KKC, Kovács Ákos góljainak is hála, 24–18-ra vezetett negyedóra után. A fiatalok ugyan fel tudtak jönni még a végére, a hazai sikert innentől már nem veszélyeztette semmi, a végeredmény 32–30 lett. A Kalocsa két győzelem mellett kétszer kapott ki eddig csoportjában az idényben.