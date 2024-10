Gera Zoltán Mihajlo Meszhit és Vattay Mártont is kezdőcsapatba állította ezúttal, de fontos változás volt az is, hogy Vágó Levente ezúttal a védelem közepén futballozott. A mérkőzés kiegyenlített mezőnyharcot hozott az elő percekben, komolyabb lehetőség a 11. percben Lukács előtt adódott, aki megindult, majd lapos beadása az üresen érkező Vattayt kereste, ezt azonban blokkolta a védő, így nem került előnybe a Kecskeméti TE. A 12. percben egy szöglet után kifejelt labda már megtalálta Vattayt, aki fölé lőtt. A Paks ezt követően több átlövéssel is próbálkozott, amik azonban rendre lejöttek a bevetődő kecskeméti játékosokról. A 24. percben Windecker útjába már nem tudott állni senki, ő ballal próbálkozott, de Varga a helyén volt. Két perccel később Belényesi tűnt fel az ellenfél kapuja előtt, egy átvétel után jobbal lőtt 16 méterről, pont Kovácsik helyére. A 31. percben Katona próbálta magát zsebkendőnyi területen lövőhelyzetbe hozni egy felpassz után, de lecsúszott lövése, mely így nem okozott gondot Kovácsiknak. Az utolsó tíz percben a Paks volt veszélyesebb, a 35. percben Ötvös tűzött rá éles szögből egy szabadrúgást, ami az oldalhálóban landolt. A 42. percben került a legközelebb a gólhoz a hazai csapat, Papp ugyan nem találta el a legjobban a labdát, de így is a bal kapufáról pattant az vissza, amit aztán Tóth bombázott fölé. A hosszabbításban jártunk már, amikor büntetőt ítélt a játékvezető, videózás után Vágót látta szabálytalannak Tóth Barnával szemben, a tizenegyest aztán Ötvös vágta be a szünet előtt (1-0).

A Kecskeméti TE Pakson kapott ki

Fotó: Réti Attila / KTE

Gera Zoltán szünetben kettőt is cserélt, bejött Pálinkás és Kovács Barnabás. Az első helyzetre egy percet sem kellett várni, Nagy beadását rögtön Pálinkás fejelte a jobb felső mellé kevéssel. Az 52. percben még nagyobb ziccer adódott, Pálinkás indította el a bal oldalon Zekét, aki kapuig vezette a labdát, de ott a védő szorításában rosszul találta el a labdát, nem lett gól ebből az akcióból sem. A 64. percben Kovácsiknak kellett már hárítania, Lukács jobbról, éles szögből célozta meg a hosszú alsót, de a kapus leért és kiütötte. A Paks nem meglepő módon előre cserélt, érkezett Varga Roland és Böde is, akik új impulzust igyekeztek adni a játéknak. A 73. percben Bargát meg is találta a labda a tizenhatoson belül, lövését azonban a kecskeméti kapus bravúrral védte. Egy perccel később egy beadásra Böde érkezett már, fejese fölé ment. A hajrában Kovács előtt adódott még egy nagy helyzet, amit Kovácsik védett, majd nem sokkal ezután Lukács lövését is kivágták a vonalról, de közben az asszisztens már lest intett, így újabb gól nem született.