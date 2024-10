A kecskemétiek számára nem indult jól a találkozó, ugyanis alig tíz perc alatt Puskás és Agóts is bevette a hazai kaput a mérkőzés elején. Innen már nem volt visszaút a „kis” KTE-nek, Puskás második góljával a második félidő közepén kialakult a 0–3-as végeredmény. A Kecskeméti TE II. legközelebb a Dabas vendége lesz vasárnap 13 órás kezdéssel a bajnokságban.

A Kecskeméti TE II. pont nélkül maradt

Fotó: Nyitray András / archív-felvétel

A Kecskeméti TE II. képtelen volt betalálni

– Egyértelműen a minőség döntött, egyénileg és csapatként is jobban teljesített a Monor. Egy hiba után gyorsan hátrányba kerültünk, majd még fel sem ocsúdtunk, és már jött is a második gól. Nem akartam, hogy túl mélyen védekezzünk, de a rossz kezdés elbizonytalanította a csapatot. Később kiegyenlített lett a játék, az első félidőben akár vissza is jöhettünk volna a meccsbe, de a kapu előtti kavarodásból képtelenek voltunk betalálni. Fordulás után próbáltunk váltani, de a harmadik gól a félidő közepén megpecsételte a sorsunkat – értékelt Virágh Ferenc vezetőedző.

Kecskeméti TE II. – Monor 0-3 (0-2)

Kecskemét, 100 néző. V: dr. Dédesi (Dudás, Pálinkás)

KTE II.: Telek (Nagy B. 80.) – Czenky, Goretich, Kovács P. (Varga M. 65.), Murár, Szabó Cs. (Fodor 65.), Horváth A. (Szabó B. 46.), Balla (Kárpáti 46.), Papp M., Molnár M., Ruzsa. Vezetőedző: Virágh Ferenc

Monor: Bozsó – Kapronczai, Agóts (Bezzeg 71.), Petry (Rácz 46.), Farkas B. (Bálint 65.), Farkas Á. (Ivády 80.), Szegő (Horváth L. 80.), Markó, Juhást, Puskás, Hadnagy. Vezetőedző: Halgas István

Gól: Puskás (6., 60.), Agóts (9.)