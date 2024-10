A kecskeméti tartalékok trénere, Virágh Ferenc elégedett volt csapatával.

A kecskeméti tartalékok pontot szereztek

Fotó: Nyitray András

– Biztató és külön öröm számomra, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a mérkőzést. Nagyon jó teljesítményeket láttam, s csapatként is jól működtünk együtt. Igen komoly három lehetőségünk volt, véleményem szerint közelebb is álltunk a győzelemhez. Azt viszont el kell ismerni, hogy az igazi meccslabda a hazaiak előtt adódott a 94. percben egy pontrúgás után, de az egész meccsen mutatott alázat, az odaadás és talán a jóisten is segített hárítani. Elégedett lehetek ezzel a teljesítménnyel – értékelt Virágh Ferenc vezetőedző.

Tiszaföldvár SE – Kecskeméti TE II. 0-0 (0-0)

Tiszaföldvár. V: Bálint (Varga, Aczél)

TSE: Krnács – Korógyi (Fehér L. 64.), Borgulya, Sági, Bódai (Babolek 64.), Oláh, Kálmán (Ruzsa 79.), Bojtos (Fődi 79.), Antman (Szalai Sz. 83.), Lestyán, Szabó Cs. Vezetőedző: Rétes Pál

KTE II.: Pálfi – Kovács P. (Balis 82.), Murár, Szabó Cs. (Kárpáti 60.), Czenky, Molnár M., Ruzsa (Puskás Z. 71.), Balla, Polyák, Horváth A., Goretich. Vezetőedző: Virágh Ferenc