Abonyban rendezték a szabadfogású diákolimpiai bajnokság országos döntőjét az U15-ös korosztály számára, ahol a Kecskeméti Sportiskola hat fővel képviseltette magát. Versenyzőik végül Petróczi Péter parádés birkózása révén egy ezüstérmet szereztek, amit Móra Donát és Ács Bálint egészített ki egy-egy ötödik hellyel. Simon Zsombor, Ördög Attila és Lassú Benedek most nem ért oda pontszerző helyre, azonban mindenkiről elmondható, hogy maximumot adták ki magukból a szőnyegen a verseny során, ami még sokat érhet később.

A Kecskeméti Sportiskola fiataljai

Fotó: Kecskeméti Sportiskola

A KESI birkózó szakosztálya különösen eredményes volt már eddig is októberben, hiszen korábban a területi diákolimpián is tíz érmet gyűjtött be az U13-as és U10-es korosztályban, ebből kettő arany, öt ezüst, három pedig bronzérem volt a Csongrádon rendezett verseny során, amihez egy ötödik hely is társult még.