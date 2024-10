Jól indult pedig a találkozó a kecskemétieknek, akik győztes rajton voltak túl, hiszen egy 4–0-os rohammal kezdett a Kecskeméti RC. Időt kértek a hazaiak, és fokozatosan rendezték is a soraikat, 9-9-nél be is fogták a vendégeket. Kiegyenlített csata zajlott innentől a pályán, 22–22 után aztán túl sokat hibázott a Kecskeméti RC, így 25–23-ra nyerte az első szettet a hazai gárda. Az eredményes kezdés lendületet adott ugyan a folytatásra a TFSE-nek, de hiába vezetett a második játszma elején, a Kecskemét elkapta a fonalat, fordítás után pedig végig vezetve egyenlített a 21–25-ös diadalnak köszönhetően.

A Kecskeméti RC meglepő vereséget szenvedett

Fotó: Réti Attila

Innentől viszont a TFSE akarata bizonyult erősebbnek, 12–6-ra is elléptek a hazaiak a harmadik partiban, melyet végül 25–21-re nyertek. Fordulatosra sikerült a negyedik játszma ezt követően, s bár a KRC többször is visszajött a meccsbe, nem tudott már kellő energiával ritmust váltani, így a TFSE 25–20-ra, végeredményben pedig 3–1-re nyert az alapszakasz második körében.

A Kecskeméti RC időben kaphatta meg a pofont

– Amíg túl nagy a mellény, addig papíron hiába esélyesebb egy csapat. A megbeszélt taktikai dolgokból csapat szinten, képtelenek voltunk bármit is betartani. Kaptunk is egy szép nagy pofont, talán még időben – értékelt Deák Márk, a KRC edzője.

TFSE – Kecskeméti RC 3–1 (23, -21, 21, 20)

Budapest, Dr. Koltai Jenő Sportközpont, 83 néző. V.: Bibók, Nagy Zs.

TFSE: Füzék 4, Tóth M. 2, Gebhardt 3, Quintz 12, Majoros 25, Tóth K. 15. Csere: Laczi (liberó), Balázs 11, Merkler. Vezetőedző: Nagy Gergely

KRC: Török S. 3, Farkas P. 17, Kiss B. 8, Varga P. 18, Minemura 6, Gacs 9. Csere: Török Zs. (liberó), Mócza. Vezetőedző: Deák Márk.