A bajnokság 5. fordulójában halasztották el a Kecskeméti LC-Kecel mérkőzést, a vendégek kérésére, ugyanis a keceliek több játékosa vette ki a részét az árvízvédelemből. A mérkőzést most szerdán pótolták. A találkozó előtt a Kecskeméti LC 7 ponttal a 13. helyen állt, a Kecel pedig 15 ponttal a 7. helyet foglalta el. Az első játékrészben a vendégcsapat több ziccert is kidolgozott, azonban a közel fél tucatnyi lehetőség mindegyike kimaradt. A második játékrész 70. percében aztán gyors kontrát vezetett a hazai csapat, a három perccel korábban csereként beállt Szabó Dominik lépett ki, átpasszolt jobbra az üresen érkező Sebő Dávidnak, aki lekezelte a labdát, majd 13 méterről higgadtan, laposan a kapuba lőtte. A hajrában mindent egy lapra föltéve próbált egyenlíteni a Kecel, de akkor már ziccerek kidolgozása tekintetében is meddő maradt a vendégfölény. A vendégcsapatból Bajnok Noelt a 94. percben kiállították.

Kecskeméti LC-siker a Kecel elleni halasztott mérkőzésen

Fotó: Shutterstock

Kecskeméti LC-Kecel FC 1-0 (0-0)

Kecskemét, vezette: Kiss Richárd (Barta Norbert, Csöngető Endre)

Kecskeméti LC: Bogdán – Ónodi, Gondi, Orcsik (Diószegi 86.), Ludvigh, Selmeci, Gyapjas, Jánosi (Szabó D. 67.), Czumbil, Sebó (Domokos 86.), Schneider. Vezetőedző: Márton Pál.

Kecel FC: Gillányi – Bányai, Sajdik, Bajnok, Döbrentei (Nagy K. 74.), Killer, Várzsegi (Csupity 46.), Fenyvesi B., Pocsai, Torma, Kóbor. Technikai vezető: Kapitány Gábor.

Gól: Selmeci a 70. percben.

Kiállítva: Bajnok a 94. percben.

Sárga lap: Jánosi 9., Ludvigh 25., Gondi 60., Sebő 69., Domokos 95. illetve Sajdik 39. perc.