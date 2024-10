A kecskeméti drukkerek a hatodik újonc edzővel ismerkedhetnek

Szabó István menesztése után másnap már Gera Zoltán érkezését is bejelentette a klub, akinek fogadtatása vegyes volt. Sokan szurkolnak az új trénernek és a csapatnak, míg a „hardcore” Szabó István fanok nem fogadták kitörő lelkesedéssel érkezését, a reakciók többsége azonban támogató Gerával szemben. A 45 éves szakember újonc lesz az NB I-ben, korábban csak az U21-es válogatottnál, illetve az NB II-es Vasasnál dolgozott, de ez egyébként nem újdonság Kecskeméten, ő már a hatodik vezetőedző, aki a KTE-nél mutatkozhat be az NB I-ben. Korábban Tomiszlav Szivics, Török László, Horváth Ferenc, Bekő Balázs és éppen Szabó István is újoncnak számított az élvonalban a kecskeméti kispadon. Nem váratlan tehát annyira, amire a Kecskemét vállalkozott, hiszen a játékosok kapcsán is ezt a filozófiát vallotta eddig a klub.

Gera Zoltán aláírt

Fotó: KTE

A két tréner egyébként kölcsönös elismeréssel beszélt egymásról, Szabó István úgy fogalmazott:

– Remélem, az új edző képes lesz új impulzust adni a csapatnak. A következő néhány hétben a feszültséget kerülendő nem megyek ki a meccsekre, de a későbbiekben, remélem, lesz olyan pontja a stadionnak, ahonnan én is drukkolhatok. Nincs ebben semmi különös. Ötven éve ide tartozom – mondta a távozó vezetőedző.

Gera Zoltán így fogalmazott érkezése után:

– Hatalmas várakozással és örömmel érkeztem, egyben óriási megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. A Kecskemét szépen építkezett az utóbbi években, jól ismerem a klub körül dolgozó embereket, vezetőket, hiszen az utánpótlás-válogatott edzőjeként sokat jártam ide. Meg kell említenem természetesen Szabó Istvánt is, akit magam is nagyon elismerek, remek munkát végzett itt az utóbbi években – mondta az új tréner.