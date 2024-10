A második játékrészben továbbra is nagy energiákat fektetett mindkét fél a játékba. Az 50. percben Kalló Márk eresztett meg középről, 22 méterről egy erőteljes lövést, de a keresztléc fölé küldte a labdát. Az 56. percben egy hazai kontra végén egy jó beadás a hosszú oldalon három hazai játékost is üresen talált, de elstukkolták a labdát a hazaiak. Egyre inkább kiegyenlített, férfias küzdelem folyt a pályán. A 61. percben Kalló vágott ki egy nagy szólót, a 16-os előterében összegyűlt tömegen is áthámozta magát valahogy, majd a 16-osról, középről laposan lőtt, Szentesi lábbal nagyot mentett. Ezt követően fokozta a nyomást a Helvécia, keresték a rést a hazaiak védelmén, a hazai játékosok azonban nagy lelkesedéssel küzdöttek, nem hagytak rést a pajzson. Miközben veszélyesek voltak a hazai kontrák is. A 79. percben Palásti adott haza, meglehetősen veszélyes megoldást választva, ugyanis ívelte a labdát. Horváth Mihály kiindult érte, ám a labda egy fűcsomón megpattanva megtréfálta a kapust, és megindult a jobb alsó sarok felé. A vendégek portása nagy vágtának köszönhetően utolérte, és még a gólvonal előtt menteni tudott. Arra a kipattanóra azonban azonnal lecsapott Marton, és közelről a kapuba lőtt, 2-1. Az utolsó percekben igyekezett nagyobb fokozatra kapcsolni a Helvécia, a hazaiak azonban nagy lelkesedéssel tartották az eredményt. Már-már úgy festett, hogy a Katonatelepnek sikerül otthon tartania mind a három pontot, amikor a 91. percben Kalló indult meg nem először középen, két embert is kicselezett, majd középről, húsz méterről laposan a kapu bal oldalába lőtt, 2-2. A fordulatos, látványos játékot nem, de végig példásan nagy küzdelmet viszont hozó találkozó így végül igazságos döntetlennel zárult.

Kőrös Gábort, a Katonatelep játékosa így tekintett vissza a szépségdíjas egyenlítő góljára: - Egy nagyon jó indítást kaptam, Nyerges Gergő rúgta föl a labdát balról, a félpályáról. Én rárajtoltam, és bár egy védő is elindult a labdára, és a kapus is kiindult a kapujából, éreztem, hogy én tudok elsőként odaérni, viszont azt is, hogy ha el is érem a labdát, ott már cselezgetni, trükközni sem helyem, sem időm nem lesz. Így megpróbáltam az első érintésből elpörgetni a kapus mellett, ez szerencsére sikerült is, a labda a jobb alsó sarokban kötött ki.