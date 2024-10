A Ferencvárostól kölcsönben szereplő Katona Bálint nyár végén tért vissza Kecskemétre, azóta egy gólig jutott a Magyar Kupában lila-fehérben, emellett két bajnokin lépett pályára, a legutóbbi válogatott szünetben végül nem is került be a nemzeti együttes keretébe. Szélesi Zoltán szövetségi edző most biztonsági tartalékként számol a játékossal.

Katona Bálint

Fotó: Bús Csaba

A magyar U21-es válogatott ezúttal Eb-selejtezőkre készül a bajnoki szünetben, mely az utolsó kettő lesz a fiatalok számára ebben a sorozatban. A továbbjutásra már nincs esélye a csapatnak, de szeretnének szépen zárni, illetve többen búcsúzni az U21-es korosztálytól. Október 10-én az MTK pályáján Máltát fogadja majd a nemzeti együttes 20 órás kezdéssel, majd október 15-én Belgiumban zárulnak le az Európa-bajnoki selejtezők.