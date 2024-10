Hevér Alex jelenleg a kecskeméti Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium 9. évfolyamos diákja, emelt informatika és emelt angol szakon. Arra kértük, meséljen életéről, és a thai box iránti elköteleződéséről.

Hevér Alex és egyik edzője Csillag Tamás

Fotó: Beküldött fotó

Birkózástól a thai boxig

Már egészen fiatalon sportolni kezdett, háromévesen a birkózás, majd a karate világába kóstolt bele, de egyiket sem érezte magáénak. Ötévesen vitték el szülei az első thai box edzésre, azonnal beleszeretett. A kecskeméti Star Gym edzői meglátták benne a tehetséget. Megmondták neki, ha keményen küzd, komoly eredményeket érhet el. Hetente öt nap jár edzésre. Edzője: Csillag Tamás és Tóth Attila. Jelenleg a 14-15 évesek korosztályában versenyez, súlyától függően az 54 kg alattiak, vagy az 54-57 kilogramm közötti kategóriában.

Miért pont a thai box?

Alex elmondta: a thai box rengeteg önbizalmat ad a számára, emellett fegyelemre, kitartásra és mások tiszteletére tanítja. Nem utolsó sorban kiváló tehetsége révén egyre több helyre elutazhat a világon, ahol a versenyek mellett jut némi idő a nevezetességek megtekintésére is. Szerencsére jól beszél angolul, így magabiztosan mozog a külföldi versenyeken is.

Versenysikerek

Az első versenyén 7 évesen indult, egy országos gálán. 12 évesen és 13 évesen a Magyar Bajnokságon ezüst érmet szerzett, majd 14 évesen arany érmet kapott, magyar bajnok lett korosztályában. 14 évesen világbajnokságon is bizonyíthatott, a Törökországban megrendezett utánpótlás világversenyen 9. helyen végzett. Idén újra szőnyegre állhatott, és immár a bangkoki világbajnokságon 5. lett. Bár a dobogó nem jött össze, az 5. hely is kimagasló eredmény, mivel nagyon nagy számú induló vett részt a rangos megmérettetésen. Alex bízik benne, jövőre újra versenybe szállhat, és Abu Dhabiban végre dobogó is összejön számára.