Ahogy arról hírportálunkon beszámoltunk, a Kecskeméti TE edzőt váltott kedden, Szabó Istvánt közel három és fél esztendő után felmentették a vezetőedzői feladatok ellátása alól. A váltás noha meglepő, a csapat szereplését illetően nem teljesen váratlan, hiszen a Kecskemét öt pontjával sereghajtó a bajnokságban. Mostanra hivatalossá vált, hogy helyét Gera Zoltán veszi át.

Gera Zoltán aláírt

Fotó: KTE

A 45 esztendős, pécsi születésű szakember szülővárosában kezdett el futballozni, majd a PMFC-ből indulva a Ferencváros játékosa lett 2000-től 2004-ig. Sikeres külföldi karriert futott be ezután Angliában, ahol a West Bromwich Albionban két periódusban hét esztendőt töltött el, közben pedig három sikeres évet a Fulham színeiben játszhatott le. Pályafutását a Ferencvárosban fejezte be végül 2018-ban. 97-szer lépett pályára a magyar válogatottban, nemzeti színekben 26 gólt szerzett, ott volt a 2016-os Európa-bajnokságon is. Klubszinten 3-szoros magyar bajnok, 5-szörös kupagyőztes, Angliában a másodosztály bajnoka, illetve 2010-ben döntőt játszhatott az Európa-ligában.

Edzői pályafutását a Ferencváros kötelékében kezdte el felépíteni, majd a Magyar Labdarúgó Szövetséghez (MLSZ) került, 2019-től az U21-es válogatott munkáját irányította. 2020-ban két mérkőzés erejéig a koronavírusos Marco Rossit is helyettesítette a válogatott kispadján, melynek stábjában a 2021-es Európa-bajnokságon is helyet kapott. 2024 februárjában zárta le a szövetségi munkát, ezt követően a Vasas vezetőedzője volt augusztusig, ahol az NB II-ben bronzérmes lett az együttessel. Mérlege 10 győzelem, 3 döntetlen és 3 vereség volt a bajnokságban.

Gera Zoltán elődjét is elismeri

Gera Zoltán első NB I-es megbízatására készül, ezzel ő lett a KTE történetének összesen hatodik, zsinórban ötödik szakembere már, aki Kecskeméten mutatkozhat be edzőként az élvonalban.

– Hatalmas várakozással és örömmel érkeztem, egyben óriási megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. A Kecskemét szépen építkezett az utóbbi években, jól ismerem a klub körül dolgozó embereket, vezetőket, hiszen az utánpótlás-válogatott edzőjeként sokat jártam ide. Meg kell említenem természetesen Szabó Istvánt is, akit magam is nagyon elismerek, remek munkát végzett itt az utóbbi években. Egy jó közegbe csöppentem bele, ami számomra fontos volt. Tele vagyok tettvággyal, de a legfontosabb az, hogy csapat minél jobban szerepeljen. Az első benyomások jók, most már jöhet a munka. Valami megtört a csapaton belül, ebből az állapotból a lehető leggyorsabban ki kell jönni. A csapat karakterét, a játékosokat ismerem, egy keményen küzdő és dolgozó gárdáról van szó. Nagyon fontos, hogy az identitás erős maradjon, emellett visszanyerje a stabilitását a csapat, hiszen a pontok gyűjtését meg kell kezdeni, ez fontos az önbizalom és a hit szempontjából is. A játékosokat és a keretet bőven alkalmasnak tartom arra, hogy elérjük a céljainkat, illetve hatékonyan tudjunk együtt dolgozni – tette hozzá Gera Zoltán.