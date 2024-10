Derrick nyerni akart a versenyen

– A maraton komoly csapatmunka volt. Ráadásul a régi lovunkat tettük be, amit már évek óta nem hajtottunk, mert sajnos a párja Muskétás elpusztult, el kellett altatni egy daganatos betegség miatt. Így ez a fogat szétesett. Újat építettünk és abba a fogatba most a régi lovat betettük. A lovak díjhajtásban és akadályhajtásban: Bocelli és Móricz szürke lipicai lovak. Maratonba fekete lipicai lovat Derricket tettük be, aki vitte is a fogatot. Nyerni akart, de ez látszott is rajta. Több szurkoló megjegyezte: ez a ló tudja, hogy minek jött ide, ez nyerni akar. Annyira látszott rajta, hogy bizonyítani akar – tette hozzá Vörös Zorán.

A világbajnokságra is eljutnának

Vasárnap volt az akadályhajtás. Vörös Zorán a negyedik helyet szerezte meg, ezzel összetettben a negyedik helyen végzett. A fiatal magyar csapat a második helyen végzett Svájc mögött. A Vörös Team olyannyira fellelkesült a kiváló eredményt követően, hogy jövő évi terveikben szerepelnek további külföldi fogathajtóversenyek, sőt a Hollandiában rendezendő világbajnokság kvalifikációján is tervez indulni.