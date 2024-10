Csorvási Levente igazi kosaras családban nőtt fel, szülei és testvére is a sportágban teljesedtek ki, ő sem tett másként. Fiatalként elnyert egy amerikai ösztöndíjat, mely felbecsülhetetlen élményt és tudást adott neki. Noha egészségügyi okok miatt korán be kellett fejeznie profi karrierjét, számításait a mentorálásában találta meg mára. A fiatal sportolóknak azóta több soron is segítettek már.

Csorvási Levente azt az élményt akarja megadni a fiatal sportolóknak, amit ő is átélt

Fotó: Csorvási Levente

– Én is egyetemi ösztöndíjas voltam Amerikában, illetve társam, gyerekkori barátom, Lakosa Ákos ugyancsak akkor volt kint középiskolában. Már akkor, a következő évben szívességből segítettünk néhány embernek kapcsolatot kialakítani ilyen lehetőségekhez, mostanra aztán ez már abszolút komolyra fordult, ez a nyolcadik évünk ebben a formában szervezetként. Gyakorlatilag a családom mellett teljesen ez tölti ki a mindennapjaimat Ákossal, ő még ugyan a B csoportban kosarazik, én viszont már maximálisan erre fókuszálok. Rengeteg gyerekkel foglalkozunk szerencsére, egy óriási értéknek gondolom azt, hogy kitűnő iskolákban tanulhatnak és sportolhatnak ösztöndíjjal, ami a családjuknak is nagy segítség lehet – mondta Csorvási Levente, a New Worls Scholarships társalapítója.

A kezdetek óta már bőben száz fő felett van az ösztöndíjasok száma, akiket ösztöndíjhoz juttattak. Idén 31-en kezdték meg a tanévet valamely amerikai intézményben, ráadásul a kosárlabda mellett már egyre több sportágban kezdtek el nyitni az Egyesült Államok felé.

– Bőven száz felett van már a fiatalok száma, akik rajtunk keresztül jutottak ki az Egyesült Államokba. Idén 31-en kezdték meg a tanévet. A fő irányvonal számunkra a kosárlabda, hiszen mi is ebben a sportágban nőttünk fel. Főleg a női vonal erős, de a férfin is egyre többen mennek ki középiskolába és egyetemre is. Elkezdtünk viszont a röplabdával is foglalkozni, mert ott is jó ösztöndíjakat hirdetnek meg. A kosárlabdát egyébként ketten visszük Ákossal, a röplabda az főleg hozzám tartozik. Elkezdtünk bővülni is már ilyen számok mellett, így a testvérem (Csorvási Milán, korábbi NB I-es és válogatott kosárlabdázó – a szerk.) is csatlakozott hozzánk, valamint Molnár Bence Szegedről. Ők a labdarúgást, illetve a vízilabdát viszik elsősorban, mert ezekben a sportágakban is egyre jobban nőjük ki magunkat, de atlétákat és úszókat is kezdünk bevonni a programba. Ez annak köszönhető, hogy egyre több és sokszínűbb lehetőség van pályázni ösztöndíjra – adott betekintést a New World Scholarships működésébe Csorvási Levente.