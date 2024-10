A férfi kézilabda NB II. F csoportjában a Kalocsai KC nehéz mérkőzésre számíthatott, hiszen az élcsapatnak számító Csepel otthonába látogatott. Az első félidőben fej-fej mellett haladtak a csapatok, komoly előnyt egyik sem tudott szerezni, nem meglepő módon a szünetben is 12–12 volt az állás. A második félidőt jól kezdték a vendégek, négy góllal is vezettek, ami sokáig úgy tűnt, elég lehet az idegenbeli bravúrhoz. Alig egy perccel a vége előtt még kettő góllal vezetett a KKC, de nyolc másodperccel a vége előtt a Csepel egyenlíteni tudott, kialakítva a 28–28-as végeredményt. Bár ennek tükrében némileg csalódott lehet Szvétek Balázs csapata, így is kifejezetten értékes ponttal térhettek haza, melynek köszönhetően biztosan a negyedik helyen lesznek majd a forduló zárása után is.

A Kiskunmajsai KC is pont nélkül maradt a férfi kézilabda NB II-ben

Fotó: Tapodi Kálmán / archív-felvétel

A G csoportban a Kecskemét és a Kiskunmajsa is pályára lépett, azok után, hogy a Mizse KC már pénteken lejátszotta saját meccsét. A Kiskunmajsa két gyors góllal kezdett hazai pályán az éllovas PLER U21 ellen, de a vendégek gyorsan rendezni tudták a sorokat. Szépen fokozatosan növelte előnyét a PLER, mely így a szünetben 14–17-re vezetett. A második félidő elején még egy lapáttal rátettek erre a vendégek, így gyorsan nagyra nőtt a különbség, végül 24–38-ra nyertek a Tigrisek otthonában.