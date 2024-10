Két azonos pontszámmal (21) rendelkező csapat feszült egymásnak. A mérkőzés előtt az ESMTK volt az egyetlen olyan csapat ebben az osztályban, aki addig még veretlen volt. Azt, hogy jó játékerőt képviselnek, a mérkőzésen is bizonyították. Már az első percben gólt érhettek volna el, de Prokopnak a jobb alsó sarokra tartó labdát sikerült lábbal hárítania. Ezt követően egymás után három szögletet is rúgtak a vendégek, de a hazai védelem jól biztosított. A Tiszakécske nem akart adós maradni és a nyolcadik percben Zámbó közel tizenkét méterről leadott lövését Vukman hárította. Egy perccel később azonban már ő is tehetetlen volt. Pintér pontos labdát adott Géringernek, aki a rövid alsó sarokba lőtt 1–0. Öt perccel később újabb gólt ért el a Tisza-parti kisváros csapata. Pintér mintegy húsz méterről megcélozta a kaput, Vukman csak kiütni tudta a labdát, ami Géringerhez került, aki nem gondolkodott, hanem a jobb alsó sarokba továbbította a játékszert 2–0. A 38. percben Zámbó előtt nyílt lehetőség, de Vukman bravúrral hárított.

Izgalmas hajrában, de nyert a Tiszakécske az ESMTK ellen

Fotó: Szentirmay Tamás

A második játékrész eleje kiegyenlített játékot hozott, de egyre jobban látszott, hogy a fővárosi csapat nagyobb erőket mozgósít a gól megszerzésére. A 78. percben Prokop is bravúrt mutatott be. Egy keresztlabda után Tagai egy méterről leadott lövését ütötte ki. Tovább növelhette volna előnyét a Tiszakécske, de Vajda jobb oldalról belőtt labdáját Szekér a tizenegyes pont magaságában magasan fölé lőtte. Egyre jobban nyomott az SMTK, aminek a 89. percben meg lett az eredménye. Egy hosszú, előre rúgott labdát Ádámszki fejjel megcsúsztatott, ami a hálóban kötött ki 2–1. A hosszabbítás utolsó percében, a vendégek szerint szabálytalankodtak a hazai védők a tizenhatoson belül, de a játékvezető lefújta a mérkőzést.

Két ellentétes félidőt láttak a nézők. Az első játékrészben akár több góllal is vezethetett volna a Tiszakécske, a másodikban viszont visszaálltak, ami majdnem megbosszulta magát. Végül is megérdemelt hazai siker született.