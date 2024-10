Érsekhalma színeiben versenyzett a kis huszár vágta kategóriában Sztankov Sára is, ő a középdöntőig jutott. Erős mezőnyben futott, de kitűnően teljesített, a győztes pónitól kapott ki. Édesanyja, Molnár Gyöngyi, érsekhalmi tréner elégedett az eredménnyel. Német Norina Baját képviselte a kis huszár vágtán, ő is remekül versenyzett, de nem jutott be a középdöntőbe.

Molnár Gyöngyi érsekhalmi tréner tanítványai futottak be a 17. Nemzeti Vágtán az első és a harmadik helyen

Fotó: Márton Anna

Az érsekhalmi tréner büszke az eredményeikre

– Fantasztikus élmény és nagyon jó eredmény, bár hála Istennek már egyszer volt egy ilyen örömben részünk, hogy első és második helyezett lett a mi lovunk a Hősök terén. Éppen Galaxy volt a második 2020-ban, és akkor Ricardo nyerte. Most is azért abban bíztunk, hogy talán az első két helyen futnak be a lovaink, de így is óriási teljesítmény volt Rigó Lotti részéről. Májusban kaptuk meg a kis kancát tréningbe, a tatai Mátyás Pistától, akik kisbéri tenyésztéssel foglalkoznak már nagyon régóta. Tőlük kaptuk ezt a lehetőséget, hogy tréningezzük ezt a lovat – mondta hírportálunknak Molnár Gyöngyi lovas, idomár, kétszeres Nemzeti Vágta-győztes.