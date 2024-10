A KTE több helyzetet is kidolgozott az edzőmeccsen, ám a góllövéssel ezúttal is hadilábon állt. A cseréket követően aztán a hajrában kétszer is hibázott a vendég védelem, ezt pedig a 70. percben Katona Károly, a 75. percben Árvai Dániel használta ki, kialakítva a 2–0-os végeredményt.

Edzőmeccsen kapott ki a KTE

Fotó: Réti Attila / KTE

Szabó István, a KTE trénere nem volt elégedett csapatával:

– A 70. percig irányítottuk a mérkőzést, számtalan helyzetet dolgoztunk ki, de gólt nem tudtunk szerezni. A szándék az volt ezúttal, hogy mindenkinek tudjunk lehetőséget adni, de sajnos a cserék után érthetetlen hibákat követtünk el, amit az ellenfél ki is használt kontrákat követően. Csalódottak vagyunk, hiszen szerettünk volna egy győzelemmel hangolni a Puskás Akadémia elleni bajnokira, amire minden lehetőségünk megvolt, hiszen rengeteg helyzetet dolgoztunk ki. Le kell vonni ennek a meccsnek is a tanulságait és tapasztalatait, mert van mit. Ennek megfelelően kell készülnünk a közelgő a bajnoki meccsre – értékelt a tréner.

A KTE október 20-án (vasárnap) 13 órás kezdéssel a Puskás Akadémia ellen folytatja az NB I-ben.