Két, bajnokesélyes csapatokkal szemben elszenvedett vereség után igyekszik javítani a hírös városi gárda, amint arra a szakmai igazgató is kitért.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét egy korábbi mérkőzésen

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

– Az első két fordulót a tavalyi döntős csapatok ellen vívtuk – tekintett vissza az első két találkozóra Ivkovic Stojan. – Megkaptuk azt a választ, amit eddig is tudtunk, hogy mi távol vagyunk az A-csoport legjobbjaitól. Sajnálom, hogy a Falco ellen két alapemberünk is hiányzott, velük a sorainkban egy jobb meccset tudtunk volna játszani. Másrészt így az akadémisták, fiatalok több lehetőséghez jutottak, ami miatt viszont boldog vagyok. Most jönnek majd azok a meccsek, amelyek számunkra a nyerhető kategóriába tartoznak. Nem szeretnénk ugyanazt a hibát elkövetni, mint tavaly, hogy tíz meccsből csak kettőt nyerünk. Egy fiatal csapatot építünk. Aki házat, vállalkozást, vagy bármi mást épít, pontosan tudja, hogy ez mivel jár. Nem mondhatom, hogy elégedett vagyok mindennel, ám én a pozitívumokat nézem. Azért dolgozunk, hogy az A-ligában maradjunk. Tudtuk, hogy milyen nehéz lesz ez a kihívás, ezért is maradtam a csapat élén, mert érzem ennek a felelősségét.