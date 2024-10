Két triplával indított a Sopron, majd Rakicevic büntetőivel az első hazai pontok is megszülettek, 2-6. Három és fél perc elteltével időszerűnek találta Ivkovic Stojan, hogy rendezzék a sorokat, így hazai időkérés következett 2-8-as állásnál. Ezt követően Lee pontjaival zárkózott a Kecskemét 8-10-re. Karahodzsics büntetőivel megtörtént az egyenlítés, majd Sinik triplájával a vezetést is átvette a hazai gárda, 15-12. Vendég időkérés után Lee is elsüllyesztett egy trojkát, míg Karahodzsics két büntetőt tett a helyére, 20-12. Jó védekezés után Rakicevic is beköszönt, 23-12-re nyerte az első negyedet a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét.

Győzött a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

Fotó: Bús Csaba

A második etap elején a vendég gárda volt pontosabb, 24-19-re váltott az eredményjelző. Wittmann extra triplával vétette észre magát, 27-19. Ritmust fogott a Sopron, 29-28-ra jöttek fel egyetlen perc alatt. Wittmann újabb szép hármast hintett be, 32-28. Az etap utolsó perceiben több hibát is vétettek a csapatok, így sok pont nem született, 34-32-es állásnál mehettek szünetre a felek.

Fofana kettő plusz egyes akciójára Rakicevic reagált kintről, 37-35. Karahodzsics és Sinik pontjaival 41-37-re változott az eredmény. A tavaly még a hírös városi gárdát erősítő Kucsera távolról volt eredményes, nem sokkal később Wittmann válaszolt erre, 44-40. Elkapta a fonalat a hírös városi alakulat, szép támadásokat vezettek, 47-42-nél időt kért Gasper Potocnik. Lendületben maradt a KTE, Karahodzsics kosarával 53-43-ra változott az állás. A vendégek nem hagyták magukat, 53-47-nél Ivkovic Stojan rendelte magához tanítványait. Az utolsó tíz percre végül 53-49-cel fordulhattak rá a csapatok.

Az első támadások nem hoztak pontokat, majd Lee hámozta át magát a védőkön, 55-49.

Felváltva estek a kosarak, három perc elteltével 59-53 volt az eredmény. Edwards és Fazekas kosaraival két egységre zárkózott a Sopron 62-60. Sinik hármasa a legjobbkor érkezett, 65-60. Rakicevic verte át a védőkét, 67-62-nél időt kért a vendég együttes. Sinik kettő plusz egyes akciót mutatott be, 70-62. Ismét visszajött a meccsbe a Sopron a légiósainak köszönhetően, 70-66-nál Ivkovic tartott taktikai értekezletet. Eladott labdák és elhibázott dobások után Sinik menetelt a gyűrűig, 72-66. Edwards gyors hármassal tartotta életben a vendégek reményeit, 72-69. Rakicevic mindkét büntetőjét bedobta, 74-69-nél Potocnik kért időt, de akkor már csak 16 másodperc volt vissza. Fazekas bedobta a hármast, majd faultoltak Sinik ellen, aki taktikusan csak az elsőt értékesítette, ezzel kialakítva a végeredményt: 75-72.