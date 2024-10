A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét az SZTE-Szedeák csapatával csapott össze. A földobás után Karahodzsics kettesére Herndon adott választ, a plusz büntetője viszont kimaradt, 2–2. Sinik és Lee is távolival jelentkezett, 9–4. Ezt követően két zsákolással jött közelebb a Szeged, majd Heath a vezetést is megszerezte nekik, 9–10. Felgyorsult a játék: Rakicevic vette vállára a Kecskemétet, majd Karahodzsics is zsákolt egy hatalmasat, 21–16-ra alakították az állást, az első tíz perc végül 22–18-cal zárult.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét játékosa, Karahodzsics zsákol látványosan

Fotó: Bús Csaba

A második negyed elején mindkét oldalon behullottak a hármasok, majd egy Karahodzsics büntető következett, 25–21. Balogh és Langley révén egalizált a Szedeák, ám Ivkovic villant kintről, 28–25. Szegedi időkérés után Davis egalizált, 31–31. Ezt követően a hazai Rakicevic pillanatai következtek, 37–34-nél aztán újra időt kért a vendég gárda. Végül 39–36-os hazai vezetés mellett vonulhattak nagyszünetre a felek.

A harmadik negyedben egy Heath triplával folytatódott a mérkőzés, majd Langley is elsüllyesztett egyet, 39–42, így a három pontos, félidei hazai előnyből máris hárompontos hazai hátrány lett. Több kimaradt hazai lehetőség után Wittmann nyugtatta le a kedélyeket, 42–45. Hat pontra meglépett a vendég együttes, majd Sinik és Ivkovic kettesekkel 46–48-ra változott az eredmény. Karahodzsics zsákolásával sikerült a kecskemétieknek fordítás, majd egy sportszerűtlen hiba után Rakicevic állt a vonalra, 53–50. Egypontos Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vezetésnél, 55–54-es állásnál jöhetett az utolsó etap.

Ivkovic kapott jó indítást, majd védőit átverve talált be, 57–-54. Zsíros triplája bement, majd Cohill is dobott egy kettest, 57–59. Szinte tapintható volt a feszültség, minden labdáért alaposan megharcoltak a játékosok. Sinik és Lee pontjaival újra a Kecskemét vezetett, 63–61. Három perc volt még vissza, 66–66 állt a táblán. Ivkovic és Cseh kettesei után 68–68-at mutatott az eredményjelző, és még egy perc tizenöt másodperc volt hátra. Davis szerzett két egységet, majd 68–-70-nél Ivkovic Stojan kért időt 43 másodperccel a mérkőzés vége előtt. Rakicevic kiszorított helyzetből dobott, ebből jöhetett az ellentámadás, amelyet Herndon húzott be, 68–72. Újabb hazai taktikai értekezlet után Lee két egypontost dobott be a háromból, 70–72. A másik oldalon Heath nem hibázott, a végeredmény így 74–70 lett a szegediek javára.