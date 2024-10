A hírös városiak kezdték meg a pontgyártást, a rutinos Wittmann talált be, majd mindjárt egy triplával is jelentkezett, 0-5-nél Burton szerezte meg az első hazai pontokat. Dickerson egy pontot a vonalon hagyott, Burton egyenlített ki, Karahodzsics a második büntetőjét értékesítette, 5-6. Dickerson faulttal együtt talált be, de a plusz egy dobása kimaradt. Ezt követően Csuti szerzett egymás után öt pontot, Rakicsevics zárta le az oroszlányi futást, aztán egy triplát is szerzett. Carter hármasára is a kecskeméti 77-es felelt egy kettessel, Karahodzsics egy büntetőt dobott be, majd Illés találta meg Dickersont. Az oroszlányi center kettő plusz egyes akciója zárta le a negyedet, hat pontos hazai vezetéssel, 20-14 volt az állás.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét csapatának a szakmai igazgatója, Ivkovic Stojan tart villám-eligazítást.

Fotó: Bús Csaba

Rakicsevics egy pontjával folytatódott a játék, Illés volt pontos távolról, majd Lee dobott be két büntetőt. Ruják és Rakicsevics váltott kosarat, Ivkovic triplájával pedig három pontra zárkózott a Kecskemét, 25-22-re. Váradi Kornél, a hazaiak mestere azonnal időt kért. Rakicsevics hozta fel egy pontra a vendégeket, Dickerson zsákolt, Burton is Ivkovic szerzett két-két pontot. Burton törte fel a kecskeméti védelmet, Csuti tett fel egy ziccert, majd Dickerson két pontjával már kilenc egységnyire lépett el ellenfelétől az Oroszlány, ekkor a kecskemétiek szakmai igazgatója, Ivkovic Stojan is rögtönzött taktikai értekezletet tartott a játékosai számára. Az edzői szavak megtették a hatásukat, a negyed hátralévő részében már csak a KTE szerzett pontot, de az első húsz perc után még így is öt ponttal a házigazda vezetett, 37-32-es állás mellett vonulhattak pihenőre a felek.

Lee kosarával indult a második félidő, sőt a kecskemétiek amerikai légiósa a tempójával egy pontra hozta fel a csapatát, Ruják hármasával jutott levegőhöz az OSE. Rakicsevics osztott ki egy gólpasszt Karahodzsicsnak, Carter jegyezte az újabb hazai triplát, Ruják egy támadólepattanót tett vissza. 45-38. Csuti trojkája után már tíz pont volt a differenciaa hazaiak javára, 50-38-nál jött el az a pillanat, amikor időt kért a KTE mestere. Dickerson kettese után Rakicsevics törte meg a jeget vendég oldalról, Carter szolgálta ki Dickersont, aki ráadásul kettő plusz egyet csinált. Wittmann kettesére Ruják egy triplával válaszolt, a kecskeméti aztán két büntetőjét is a helyére küldte, Dickerson pedig megint jól dolgozott a festékben. 60-44.