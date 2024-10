– Gratulálok a Falconak, és nem csak a mostani sikerhez, hanem a nemzetközi szerepléshez is – nyilatkozta Ivkovic Stojan, a hírös városiak szakmai igazgatója. – Megpróbáltunk nyerni, de mikor rájöttünk, hogy ez majdnem lehetetlen, akkor a fiataloknak is több lehetőséget adtunk. Remélem, hogy a betegséggel küszködők visszatérnek szerdáig. Az első két fordulóban pokolian nehéz ellenfelekkel szemben léptünk pályára, most jön három olyan meccs, amelyeken már győzelmi esélyeink is lehetnek.

– Negyven percen át koncentráltunk és nagy intenzitással játszottunk, ez hozta meg a sikert számunkra – értékelt a vendégek mestere, Milos Konakov. – Sok hibára késztettük ellenfelünket, ebből tudtunk gyors kosarakat szerezni, kontrollálni a mérkőzést. Most már a következő feladatra kell koncentrálnunk, a Körmend elleni derbire.

– Gratulálok a Falconak, megérdemelten nyertek – nyilatkozta a mérkőzést követően a kecskemétiek játékosa, Marko Sinik. – Tudtuk, hogy kiváló csapatot alkotnak, sok válogatottal és minőségi légióssal a soraikban. Nálunk ketten is hiányoztak a keretből betegség miatt, így még nehezebb feladatunk volt a bajnoki címvédővel szemben. Köszönjük a szurkolóknak, hogy végig mellettünk álltak. Szerdán nagyon szeretnénk javítani a Szeged ellen.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét – Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 67–98 (17-29, 19-22, 11-20, 20-27)

Tippmix Férfi NBI A-csoport alapszakasz, 2. forduló, Messzi István Sportcsarnok. Játékvezetők: Benczur Tamás, Makrai Márton, Lengyel Ádám József

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét: Sinik 20/3, Lee 14/3, Wittmann 11/3, Körmendi 4, Karahodzsics 7. Csere: Dávid -, Ladovszky 3/3, Kelenföldi 4, Gera -, Ivkovic -, Schöll 4. Szakmai igazgató: Ivkovic Stojan.

Szombathely: Pongó 15/6, Váradi 9/3, Clark 8, Tiby 15, Popovic 4. Csere: Verasztó 1, Bognár 12, Diggs 13/9, Kovács 1, Sövegjártó 2, Keller 2, Perl 16. Vezetőedző: Milos Konakov.