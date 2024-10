Ahogy arról hírportálunkon is beszámoltunk, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét szerdán elköszönt Marko Siniktől, akinek utódját villámgyorsan be is jelentette a klub Ilari Seppala személyében. Az 1993-as születésű, finn kosaras korábban hazájában az élvonalban (Kouvot, Bisons Loimaa, Kataja) játszott, és két bajnoki győzelmet ünnepelhetett 2016-ban és 2017-ben a Katajával.

Ilari Seppala (labdával), a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét új irányítója a finn válogatott színeiben

Fotó: NurPhoto via AFP

Légiós pályafutását a francia másodosztályban, az Aix Maurienne-ben kezdte meg, majd 2021-2022 között a román élvonalbeli Arges Pitesti játékosa volt. Ezt követően visszatért Franciaországba, a Saint-Chamond gárdáját erősítette egészen az előző idényig. A 2023/24-es évadban 10,5-ös pontátlaga volt. A 188 centiméter magas irányító tagja volt Finnország válogatottjának a 2022-es Európa-bajnokságon (7. helyezés), és a 2023-as világbajnokságon (21. helyezés). Utóbbin 16 játékpercet átlagolt.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét más stílusú játékost igazolt

Ivkovic Stojan szakmai igazgató elmondta, más stílusú játékost kell beépíteni a keretükbe.

– Egy jó kosárlabda iskolából érkezett, ahol nagy tisztelet övezi a sportágat Olyan személyiségű játékost kerestünk, aki nemcsak a pályán, hanem azon kívül is illeszkedik csapatunkba. Nálunk a fiatalok iskolába, egyetemre járnak, a rutinosabbak pedig családos emberek. Ő is családos, passzol a kecskeméti légkörbe. Mindig jó, ha egy új kultúra, új stílus csatlakozik a csapathoz. Úgy gondolom, hogy a fiatalok sokat tudnak tanulni majd tőle. Tisztában vagyunk vele, hogy május óta nem játszott tétmérkőzést. Nyilvánvaló, hogy még meccshiánya van, így rögtön nem várunk tőle csodákat. Ami feladja a leckét most számunkra, hogy át kell építeni a rendszerünket, mert más stílusú játékos, mint Sinik volt – mondta Ivkovic.