Lee ziccer és Wittmann tripla után a túloldalon is öt pontot érő akciókat vezettek, 5-5. Egy kettő plusz egyes akcióval fordított a Honvéd, majd Seppala pontjaival zárkózott a Kecskemét, 12-11. Az első negyed hajrája több pontatlanságot hozott, ám Lee két kettesével már Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vezetett, 15-18.

Ivkovic Stojan, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét szakmai igazgatója

Fotó: Bús Csaba

Lee szép megoldásaival tartotta magát előnyben a KTE, majd labdaszerzés után Karahodzsics volt a befejező, 17-24-nél időt kért a fővárosi gárda. Mit sem értek az intelmek, Seppala vezényletével robogott tovább a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, 17-29. Lendületesen játszottak Wittmannék, a csapatkapitány triplájával 19-38-ra változott az eredmény, újabb Honvéd időkérés jött. A szünetre még tovább nyílt az olló: 22-46.

Lee és Ivkovic volt rövid időn belül volt eredményes, majd Grubor hármasával a Honvéd is életjelet mutatott, 25-50. Lassan kezdte csökkenteni hátrányát a fővárosi együttes, 31-52-nél Ivkovic Stojan rendelte magához tanítványait. Rakicevic és Seppala is triplákkal jelezte, hogy megértették az utasításokat, majd Tóth Barna is beköszönt, 38-63. Elkapták a fonalat a hírös városiak kintről, Seppala újabb hármasa után, 38-66-nál jött a Honvéd taktikai értekezlete. Lee hármasával már harminc volt a felek között a differencia, 39-69-ről jöhetett az utolsó felvonás.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét harminc ponttal is vezetett

Simon távolijára Lee reagált, 42-71. A Honvéd kettesekkel, míg a másik oldalon Rakicevic triplával növelte a pontokat, 46-74. Faultok szabdalták az aktív játékot, a magabiztos kecskeméti vezetés nem forgott veszélyben. Az utolsó öt percre 50-76-tal fordulhattak a gárdák. Schöll küzdött meg a palánk alatt, újra harminc egységre nőtt a vendégek fórja, 53-83. A hajrára fiatal magyar ötöst küldött a parkettre Ivkovic Stojan, akik bátor játékot mutattak be. A végeredmény: 58-87.

Endo Plus Service-Honvéd - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 58 -87 (15-18, 7-28, 17-23, 19-18)

Budapest. V: Benczur Tamás, Fodor Attila, Jakab László

Honvéd: Simon 11/9, Gatling 9, Mucza 9/6, Hajdu -, Filipovic 15. Cs.: Grubor 5/3, Hardrict 4, Balogh 4, Reizinger 1, Kopácsi -, Major -, Dócs -.