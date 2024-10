A bajnokságot hazai pályán parádés győzelemmel – 19-1 arányban győzték le a Bánhalmai SE csapatát – nyitó Dirner-Siland FC a második körben a Mórahalom vendége volt. Nem elbizakodottan, de a siker reményében utaztak Mórahalomra a kecskemétiek. A 8. percre már kiderült, hogy megalapozott volt a bizakodás, akkorra ugyanis Kanyó János két, és Takács Vilmos egy találatával 3-0-ra vezettek a hírös városiak. A második játékrészben még négyszer találtak be – Kanyó János összesen négy találattal vette ki a részét a szép sikerből – a hazaiak 0-5-ös állásnál szereztek becsületgólt Makai Csongor révén.

A Dirner-Siland játékosai a győzelem után, a jól megérdemelt pizzával

Fotó: Dirner-Siland FC

A Dirner-Siland FC utánpótlásával is számolni kell

– Úgy indultunk neki az évnek mind felnőtt mind utánpótlás téren, hogy majd meglátjuk, hogy mire vagyunk képesek – nyilatkozta a mérkőzést követően Szilágyi András, a Dirner-Siland FC elnöke. – A felnőtt bajnokságba is érkeztek új csapatok, akiket nem ismerünk, az utánpótlás csapatunk számára pedig ez az egész NB III. egy teljesen új világ, hiszen csak pár hónapja dolgoznak a srácok együtt. Ők egyébként az MLSZ regionális U19-es futsal bajnokság Dél-keleti csoportjában szerepelnek. Az biztos, hogy rengeteg munka van még előttünk, de jól kezdtünk, mind a két csapaton látszik, hogy kell velük számolni, senki nem gondolhatja azt, hogy könnyű lesz ellenünk. Büszke vagyok a srácokra, mert mind a két korosztály játékosai igazi csapatot alkotnak és harcolnak egymásért. Minden évben azt várom a csapatomtól, hogy egymást segítve és az ellenfelet tisztelve teljes erőbedobással küzdjenek, és akkor már emelt fővel mehetnek haza, bármi is az eredmény. A bajnokság rajtját követően elmondhatom, hogy ezt mind én, mind a támogatóink megkapjuk mind a két társaságtól, és ez is boldoggá tesz minket a sikerek felett érzett öröm mellett. Ráadásul a felnőtteknél 3-4 ifi játékos is a vártnál hamarabb tudott beépülni, ami a jövőre nézve felettébb biztató.

Mórahalom VSE-Dirner-Siland Futsal Club 1-7 (0-3)

Mórahalom, vezette: Farkas Tamás (Paczér Balázs, Boldog János)