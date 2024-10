Az ugyancsak vármegyei Csólyospálos sikerrel mutatkozott be az NB III-ban korábban, kedd este aztán a kecskeméti Dirner-Siland FC is megmutathatta magát hazai pályán. A kecskemétiek azonnal jelezték, hogy csak a három pont elfogadható számukra hazai pályán, Kanyó János alig hat perc alatt mesterhármast lőtt. Szünetig nem is lassított a Siland, s bár egyszer a vendégek is betaláltak, 11-1 állt az eredményjelzőn fordulásnál. A második félidőben csak az volt a kérdés, mennyi gól van még a hazaiakban, akik végül nyolcig jutottak a lefújásig még, így a végeredmény 19-1 lett. Kanyó János egymaga nyolcszor talált be, de Tóth, Hájas és Herczeg is triplázott.

A Dirner-Siland FC győzelemmel mutatkozott be

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Dirner-Siland FC - Bánhalmi SE 19–1 (11–1)

Kecskemét. V: dr. Tapodi (Kiss, Burzon)

Siland: Czakó - Tóth K., Molnár R., Takács V., Kanyó J. Csere: Márton, Kanyó M., Böde, Hájas, Herczeg P.

BSE: Földvári - Rapi, Kurucz, Sipos, Karsai. Csere: Piroska.

Gól: Kanyó (1., 3., 6., 16., 17., 33., 34., 35.), Herczeg (10., 13., 26.), Kanyó M. (12.), Tóth K. (12., 20., 29.), Hájas (19., 28., 33.), Böde (27.) ill. Kurucz (18.)