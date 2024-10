– Előbbinek a remek futásai és az általa elért létfontosságú touchdown hozta meg a számára a torna legjobb támadója címet – jelentette ki Glavocevic Alex. – A védelemből is bárkit ki lehetne emelni, de Kapitány Máté azzal emelkedett ki, hogy a kulcsfontosságú pillanatokban mindig egy lépéssel meg tudott előzni mindenkit, így ő lett a torna legjobb védője. Hálás vagyok a játékosaimnak, ugyanakkor nagy köszönettel tartozom a szurkolóinknak, akik a rossz idő ellenére is kijöttek és végig biztattak minket, ahogy köszönjük a két vendégcsapatnak is, hgoy eljöttek az első tornánkra.

Az idén még egy tornán biztosan részt vesz a bajai csapat, az elképzelések szerint négy csapatos tornán, az már biztos, hogy a Szegeddel találkoznak a Sugó-partiak, lévén a Szeged Guardians lesz a rendező.