Az iskolai asztalitenisz oktatás elindítását Ziegler-Németh Ferenc festőművész, a Kerekegyházi Asztalitenisz Szakosztály titkára kezdeményezte, ami nyitott fülekre talált.

Az asztalitenisz-edzéseket Türei Ferenc, a Kecskeméti Spartacus Sportkör edzője tartja

Fotó: Kerekegyházi Asztalitenisz Szakosztály

– A több évtizedes múltra visszatekintő szakosztályunk feladatának érezte, hogy elindítsa az iskolai asztalitenisz oktatást Kerekegyházán. A kezdeményezést Gyurkovics Balázsné, a helyi Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója, Pálfi Tamás a kecskeméti tankerületi igazgató, valamint dr. Kelemen Márk polgármester is pozitívan fogadta. A szakmai előkészítésben az extra ligában játszó Szabó Krisztián, a Kecskeméti Spartacus vezetőedzője, nyújtott segítséget, aki azóta az országos asztalitenisz válogatott munkáját segíti. A programot Zsikla Imre vállalkozó is felkarolta, mivel szívügyeként tekint a sportra, annál is inkább, mert neki gyerekkorában is fontos szerepet kapott az asztalitenisz – mondta el érdeklődésünkre Ziegler-Németh Ferenc, a szakosztály titkára.

Szeptembertől a helyi kisiskolások szakedző irányításával nyerhetnek bepillantást a sportágba

Fotó: Kerekegyházi Asztalitenisz Szakosztály

Az iskolai program szeptemberben indult a második osztályosok számára, a diákok péntek délelőttönként 4×45 percben szakedző irányításával nyerhetnek bepillantást a sportágba. A tehetségesebbek a munkát a diáksportkör (tehetségműhely) délutáni foglalkozásai keretében folytathatják, továbbá minden iskolás (1–8 évfolyamig) jelentkezhet, aki kipróbálná a sportot. Az edzéseket a Kecskeméti Spartacus Sportkör edzője, Türei Ferenc tartja. Az edző eltökélt szándéka, minden osztályból kiszűrni a legjobbakat, akik egy-egy plusz edzés keretében tovább tudnának fejlődni.

A második osztályos gyermekek az első félévben ismerkednek meg az asztalitenisz alapjaival, a második félévben az első osztályosok próbálhatják ki a pingpongot az iskolai oktatás keretében.

Az asztalitenisz jótékony hatásai

– Az asztalitenisz nemcsak szórakoztató időtöltés és izgalmas sport, hanem egyszersmind számos jótékony hatással bír, fizikai, mentális és lelki értelemben egyaránt. A pingpong többek közt segíti a rugalmasságot, az erőt, a gyorsaságot, az állóképességet és a vérkeringést. Nem az a legfontosabb célunk, hogy versenysportolókat neveljünk ki, hanem amellett az, hogy népszerűsítsük az asztaliteniszt a sportág iránt érdeklődő fiatalok körében, illetve spotszerűségre neveljük őket – tette hozzá Ziegler-Németh Ferenc.