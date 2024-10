A Fábi Izabella (7.c), Hauk Zóra (7.b), Simon Emma (8.b), Torgyik Lora (7.b), Trsztyinszki Maja (7.c) összeállítású III-IV. korcsoportos lány csapata, Czinkóczki Tibor irányításával kislabdahajításban aranyérmet szerzett. Ezzel elnyerték a Magyarország Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság Diákolimpiai Bajnokcsapata címet.

A felvételen középen az aranyérmet szerzett lányok, körülöttük a családtagok, tanárok, barátaik

Fotó: Subáné Kiss Krisztina

– A Magyar Diáksport Szövetség a 2024/2025. tanévben immár 38. alkalommal hirdette meg az ország valamennyi általános- és középiskolájában a diákolimpia eseménysorozatát. A diákolimpián mintegy 280 ezer tanuló vesz részt a 6 és 18 év közötti korosztályban, 18 sportágban, nemenként hat korcsoportban. Ezen aranyérmet szerzett a kiskőrösi csapat – tájékoztatta hírportálunkat Subáné Kiss Krisztina.

A lányok szeptember 24-én Kecskeméten a vármegyei döntő megnyerésével, és az ott elért nagyszerű eredménnyel (50,85 méter) vívták ki az országos döntőbe kerülést. Erre az eredményre Nyíregyházán még rátettek egy lapáttal, hiszen sikerült 51 méteres átlag fölé kerülniük. Ehhez nagyon kellett a tavasszal egyéniben diákolimpiai aranyat nyerő Hauk Zora 60,28 méteres dobása, és Simon Emma óriási fejlődése az elmúlt hetekben, de a többiek is remekeltek ezen a napon.

– A verseny folyamán a lányok háromszor dobnak, melyek közül mindenkinek a legjobb eredményét veszik figyelembe. A legkisebb eredmény kiesik, a megmaradtakból pedig átlagot számolnak. A mezőny erős volt és kiegyenlített – tudtuk meg Czinkóczki Tibor edzőtől, aki azt is elmondta, hogy a lányok ugyan a legmagasabb átlaggal kerültek az országos döntőbe, de az első hat csapat 49 és 51 méteres átlag között dobott, tehát minimális különbségek voltak.

Fotó: Subáné Kiss Krisztina

Nagy volt tehát a tét és az izgalom is, ezt az is bizonyítja, hogy a lányok a verseny kezdete előtt megkérték edzőjüket, hogy hívja fel telefonon Pethő-Szűcs Mária iskolalelkészt, akitől áldást kértek a csapat számára.

A kétnapos nyíregyházi tartózkodásból nem maradhatott ki a jutalomlátogatás sem a messze földön híres állatkertbe, a hosszú út hazafelé pedig vidám énekszóval telt. Itthon aztán este büszke szülők, nagyszülők, testvérek és tanárok fogadták a kis csapatot az iskola parkolójában, ahová Dózsa Tamás vezetésével gördült be a kisbusz, melyből megilletődötten szálltak ki a lányok. Felharsant a „Szép volt lányok!”, lengtek a zászlók, és mindenkinek jutott a kölyökpezsgőből is. A fáradt csapat pedig büszkén szorongatta a kupát, az érmeket, melyek mellett a továbbtanuláskor majd felhasználható tíz felvételi ponttal is gazdagabbak lettek.