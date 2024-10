Hogy a vármegye egyben nem megy az Akasztó FC-nek, az nem kifejezés. A hétvégén a 10. forduló következik, de pontot még nem szereztek az akasztóiak. Miután Judák László, a csapat jelenlegi technikai vezetője 1968 óta szolgálja a klubot – akkor kezdett az Akasztóban ifistaként, majd lett felnőtt játékos, és a pályafutását követően vált belőle sportvezető –, neki tettük fel a kérdést, hogy emlékszik-e nyolc mérkőzésből nyolc vereséges szériára.

Az Akasztó FC játékosa, Tóth Ákos (középen) a Solt elleni mérkőzésen

Fotó: Beniczki Dávid

– Nem kell elgondolkodnom a válaszon, ugyanis hét közben a többi vezetővel ugyanezen gondolkoztunk, de ilyenre nem találtunk példát – jelentette ki. – Három, négy vereséges sorozatokat fel tudtunk idézni, de ekkora kudarcsorozatot, mint ez a mostani, nem. El is vagyunk rettentően szomorodva, és hiába is tagadnám, a szurkolóink is – érthető módon – egyre türelmetlenebbek.

A kudarc okait és kilábalás lehetőségeit is keresi az Akasztó FC

– A vezetőedzőnkbe, Szrenkó Istvánba vetett bizalmunk nem rendült meg, ő ugyanis maximálisan mindent elkövet, ami csak tőle telik, ellát minden, egy edzőtől elvárható feladatot, sőt, még annál többet is. Azzal azonban egyszerűen nem tud mit kezdeni, ha a hétközi edzéseken rendre hatan-heten vannak a játékosok. Különösen ebben a helyzetben, hogy a nyáron négyen távoztak tőlünk, nyolcan érkeztek, ilyen kis létszám mellett ugyanis egyszerűen képtelenség bármilyen taktikát, bármilyen figurát begyakorolni. Képtelenség összeszoktatni a társaságot. –mondta Judák László.

– Egyébként is nagyon sok a hiányzó, Doszpod Péter például, aki a védelem egyik oszlopa volt, szalagszakadás miatt hosszú időre kiesett és még sorolhatnám. De nincs más megoldás, lelkileg igyekszünk hatni a játékosokra. Szükség is van erre, ugyanis hitehagyottnak is tűnik a társaság. Úgy a negyedik vereségünk után láttuk, hogy mintha már szorongva lépnének pályára. Akarni akarnak, de egyre inkább jellemzi őket az eredmények elmaradása miatti görcsösség. Az előző fordulóban, a soltvadkerti mérkőzésen legalább már gólt tudtunk szerezni, kettőt is, de persze közben kaptunk négyet, a pontszerzés tehát nem jöhetett össze. Sok gólt kapunk, elöl keveset rúgunk, a fő ok talán az összpontosítás hiánya. Ezen igyekezünk dolgozni, lelkileg hatni a játékosokra, és reménykedünk, hogy mielőbb megszakad ez a rossz széria. Remélhetőleg már ezen a hétvégén. Az SC Hírös-Ép csapatát fogadjuk, amely egy harcos, jó középcsapat, tiszteljük is az ellenfelet, de nem lehet más célunk, mint a győzelem megszerzése. Reménykedünk abban, hogy végre sikerül – jelentette ki Judák László.