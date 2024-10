A Kecskeméti LC klubjában az elmúlt években egyre komolyabb hangsúlyt fektetnek a leány labdarúgásra. A KLC leány és női csapatai rendre jól szerepelnek a bajnokságokban, jól példázza ezt az is, hogy tavaly az U19-es csapat nagy múltú klubokat – többek között a Gyulát, a Szolnokot és a Honvédot – megelőzve aranyérmes lett a regionális bajnokságban, illetve a felnőtt női csapat is megnyerte a vármegyei ligát. Az eredményeket látva nem véletlen, hogy az U19-es és a felnőtt csapat egyvelegéből idén a klub történetében először az NB II.-ben is indított csapatot a KLC, amely a Keleti-csoportban öt forduló után a 12 csapat között a 8. helyen áll a tabellán.

A 16 éves Papp Lilla Kincső gólt rúgott a Ferencvárosnak

Fotó: Kurdi József / pmfc.hu

A KLC-nél ismerkedett meg a labdarúgással Papp Lilla Kincső is. A 2008-as születésű tehetséges játékos éveken keresztül játszott a hírös városban, majd 2023 nyarán Pécsre szerződött, ahol tavaly az U17-es, idén már az U19-es csapatban számolnak vele. Az ő nagy pillanata következett be október 5-én, amikor a felnőtt csapatban is bemutatkozhatott. A PMFC a Bajnokok Ligájában is szereplő Ferencvárossal játszott a Simple Női Kupa 4. fordulójában. Pécsi szempontból kétgólos hátránynál, a 79. percben lépett pályára Papp Lilla Kincső, aki a 91. percben gólt lőtt. A kecskeméti játékos élete első, de remélhetőleg nem utolsó találatát jegyezte a felnőttek között. A mérkőzést egyébként az FTC 2–1-re megnyerte, így a Pécs búcsúzott a kupasorozattól.