Bár a Vasutas az élen állva fogadta a Helvéciát, amely öt kör után csak a 4. helyen állt, viszont a vendégek egy meccsel kevesebbet játszottak, így a vesztett pontok tekintetében két egyforma teljesítményt nyújtó csapat találkozott egymással Kiskunfélegyházán.

A Vasutas SK-Helvécia mérkőzésen bevonulnak a csapatok

Fotó: Vincze Miklós

Rögtön a kezdés után megszerezhette volna a vezetést a vendégcsapat. Szabó Gábor lesgyanús helyzetben ugrott ki, rávezette a hazai kapusra a labdát, elhúzta mellette, majd nagyot esett. Sokan műesésre gyanakodtak, Szabó Gábor a lefújás után elmondta, hogy nem taktikázni akart, semmiképpen sem jó helyzetet (üres kapus ziccer) bizonytalanabb kimenetelűre (büntető) váltani, egy fűcsomóban bukott föl. A 9. percben Vincze Szabolcs gurított vissza a bal oldalon Borsos György elé, aki kapásból tekert a jobb felső sarok irányába, Horváth Mihály szépen védett. Egy percre rá komoly tömegjelent alakult ki a vendégek kapuja előtt, ám dacára a szokatlan népsűrűségnek, a hazai Kiss István mégis üresen kapta középen a labdát, de a jobb alsó sarok mellé lőtt. Öt percre rá Czimer Gábor célozta meg a rövid sarkot laposan, Horváth Mihály ezúttal is védett. A 21. percben Czimer ívelte be az ötösre a labdát, Kiss István csúsztatott a léc fölé. A 30. percben nagy helyzetet hagytak ki a vendégek. Egy kontra végén Szöllősi Péter passzolt középre balról, Börönde Ference került helyzetbe, közelről leadott első lövése egy védőről pattant ki, a második lövését a kapus Hekkel védte remek reflexmozdulattal, a harmadik löketnek már többen is az útjába álltak. A három kísérlet mindegyike az ötösön történt. A 37. percben Ódor robogott el jobb a szélén, jó beadását követően Szabó Gábor fejelt fölé. A 44. percben egy félpályáról érkező indításra Makai Zoltán startolt rá, 12 méterről átemelte volna a vendégek kapusa fölött, Horváth azonban tisztázni tudott. Nagy küzdelmet hozott a kiegyenlített első félidő.

A második játékrészben hol ez, hol az a fél dominált. Az 56. percben szabadrúgást végezhettek el a hazaiak balról, 25 méterről. Makai Zoltán állt a labda mögé, a félmagasan a jobb alsó sarokba tartó labdáját Horváth látványos vetődéssel hárította. Hét percre rá újra Makai Zoltán tüzelt 28 méterről a jobb alsó sarok irányába, Horváth ezúttal is menteni tudott. Négy percre rá Bárdos Bence lőtt kapura egy szabadrúgást, ez csemege volt a rendesen bemelegített Horváthnak. Egyre határozottabbá vált a hazai nyomás, a vendégek egyre több energiáját emésztette fel a védekezés, de néha már szinte túl sok hazai játékos tologatta a vendégek 16-osa előtt a labdát. Jellemző momentum volt, amikor egy nagy létszámú hazai akció közben a vendégek egyik játékosa jelezte társainak a problémát: „túl sokan vagyunk!”