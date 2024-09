Mind a két csapat felkészülten állt ki a rangadóra, cserejátékosokban egyik kispadon sem volt hiány. Enyhe hazai fölénnyel indult a találkozó, ziccer nem, de néhány ziccer-közeli tömegjelenet kialakult a kiskunfélegyháziak kapuja előtt. A 12. percben aztán László Zsolt került lövőhelyzetbe, 18 méterről, majdnem középről hatalmas bombát eresztett meg a bal felső sarok irányába, a labda azonban a keresztlécen csattant. Két percre rá egy veszélyes vendégszögletet követően László robbant rá a kapu előtt elsuhanó labdára a hosszú saroknál, közelről lőtt is, ám egy védő szögletre mentett. A 15. percben László tekerte be az ötösre a labdát, és a berobbanó Nagy-Gál Róbert a jobb alsó sarokba fejelt, megszerezte tehát a vezetést a Loki, 0-1. Mintegy varázsütésre nagy fölénybe került a vezető gólja után a vendégcsapat, komoly nyomás alá helyezték a fiatal kecskeméti gárdát. A 20. percben László adott be balról, veszélyesen, Makai Zoltán azonban hét méterről, középről fölé pörgetett. Az ivószünetet követően újra nekidurálta magát a hazai gárda, ismét kiegyenlítetté tették a találkozót, sőt érezhető volt, hogy szeretnének mielőbb egyenlíteni. Ez a 33. percben sikerült. Akkor Abonyi Bálint küldött előre egy remek passzt az ötös sarka tájékára, Józan Máté rárajtolt, befutotta a labdát, és a kilépő kapus mellett elegánsan gurította el a hosszú sarokba, 1-1. A 38. percben Márton Krisztián szöktette Szrapkó Ádámot, aki jobbról, tíz méterről, kemény, lapos lövést eresztett meg, Hekkel Zsolt nagyot védett. A 42. percben Nagy-Gál küldött meg a pálya közepe tájáról egy keresztlabdát Makai Zoltán irányába, aki nem sokat teketóriázott, tíz méterről, ballal egyből a hosszú sarokba emelt, 1-2. Kitűnő első félidőt láthattak az érdeklődők.

A Vasutas SK csapata a kecskeméti, SC HÍrös-Ép II. elleni találkozó előtt.

Fotó: Vincze Miklós

A folytatásban az 53. percben Récsei Márton ívelt előre a félpályáról, Abonyi Bálint fejét találta meg, Abonyi középre fejelt, Korenika Szabolcs pedig egy félollóval küldte közelről kapura a labdát, a labda azonban nem a bal felső sarokban kötött ki, hanem a keresztlécet döngette meg nagyjából ugyanott, ahol az első félidőben László lövése nyomán is. A 65. percben Kiss István indította Lászlót, aki jobbról, éles szögből ígéretes lövést eresztett meg, a léc alá tartó labdát a hazai kapus, Arnold Máté bravúrral mentette szögletre. A 70. percben egy bal oldali vendég beadást követően Makai Zoltán lőtt estében kapura, a hazai portás ezúttal is a helyén volt. Öt percre rá Korenika Szabolcs tört be a jobb oldalról, meg is tűzte a játékszert, Hekkel ezúttal is bravúrral mentett. Most következtek azok a percek, amelyek során többször is lövőhelyzetet dolgozott ki a hazai csapat, de vagy eltotojázták az alkalmat, vagy nem céloztak jól, vagy Hekkel avatkozott közbe sikerrel, mindenesetre a levegőben lógott az egyenlítés. Nyolc perccel a lefújás előtt Kiss István dobta akcióba Makai Zoltánt, ő levágtatott az alapvonalig, jó beadását követően László eresztett meg jobbról, éles szögből egy löketet, a hazai kapus ismét nagyot védett. Három perc múlva azonban tehetetlen volt. Akkor egy előreívelt labdát Kiss István emelt be első érintésével Makai Zoltán irányába, vele szemben azonban szabálytalankodtak, 11-es. A sértett állt a labda mögé, és nagy higgadtsággal helyezett laposan a kapu jobb oldalába, 1-3. Még egy Makai lövést fogott a lefújás előtt nem sokkal Arnold, az eredmény azonban már nem változott. Nagy csatában, színvonalas mérkőzésen megérdemelten győzött a helyzeteit jobban kihasználó Vasutas SK, a pontszerzés érdekében az SC Hírös-Ép második csapata is nagyon sokat tett.