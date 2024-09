A jövő idő használata indokolt, hiszen a mai bajnokin, a Soltvadkert elleni idegenbeli mérkőzésen még nem ő irányítja vezetőedzőként a csapatot.

– Igazából nem is ülhetek le még hivatalosan a kispadra, előbb el kell készíteni ugyanis a regisztrációs kártyámat. Ugyanakkor miután még csak egy közös edzés van a csapattal a hátunk mögött, ezen a mérkőzésem még az egyik elnökségi tag, Kohány Gábor meccsel – jelentette ki Vaskó József.

A mérkőzést természetesen megtekinti, méghozzá az elődje, Kohány Balázs társaságában, aki igyekszik neki minél behatóbban bemutatni a csapatot.

– Szerdán kerestek meg a kalocsai vezetők, konkrétan Kohány Gábor – felelte arra a kérdésre, hogy mikor merült fel, hogy ő vegye át a Kalocsa kispadját.

– Először automatikusan nemet akartam mondani, ugyanis éppen ezen a nyáron köteleztem el magama Fejér vármegye másodosztályban szereplő Nagykarácsony csapatához, és mivel szimpatikus volt a csapat is, a vezetőség is, úgy éreztem, nem akarnám őket cserben hagyni, viszont azért kértem egy kis gondolkodási időt. Nem tagadom, izgatott a kihívás, hogy egy nagy múltú klub vezetőedzője lehetek, és az is sokat nyomott a latban, hogy éreztem, hogy a kalocsaiak valóban velem képzelik el a folytatást, és nagyon szeretnék, ha én venném át a stafétabotot. Úgyhogy végül igent mondtam a felkérésre – jelentette ki Vaskó József.