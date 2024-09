A Kiskunmajsa a Mizse KC, a Kecskemét a Kunszentmárton legyőzésével hangolt a csatára, a vendégek ráadásul hibátlan mérleggel érkeztek meg a vármegyei derbire.

A vármegyei derbi után kevésbé lehetett boldog a Kiskunmajsa

Fotó: Tapodi Kálmán /archív-felvétel

Az első tíz percben felváltva estek a gólok, de a gólerős Papp által vezetett kecskemétiek tudtak mindig egy találattal vezetni, a Kiskunmajsa mindannyiszor reagálni tudott erre (4–5). Papp először tudta ezt követően kettő gólra növelni az előnyt, de az első negyedóra végére már egál állt az eredményjelzőn Gazsónak hála (9–9). A 22. percben Vadkerti Tóth tudott először vezetést szerezni a KKC-nek, mely szünet előtt már nem is engedte ki kezéből a vezetést, amit még növelni is tudott (18–16).

Repkedtek a hazai kiállítások a vármegyei derbi végén

Vadkerti, Patyi és Abonyi remekelt a második félidő elején, így a Kiskunmajsa továbbra is magabiztosan vezetett, a Kecskemét Bózsa és Dörmő révén csak a lépést tudta tartani (26–23). Az utolsó negyedóra is kettő gólos hazai előnnyel indult el, ám ekkor megváltozott a játék képe, köszönhetően a kiállításoknak, de nem szabad elmenni amellett sem szó nélkül, hogy a hazaiak négy hétméterest hibáztak el a meccs folyamán. Tóth, Ritter és Gazsó leküldése miatt folyamatosan hátrányban volt a Kiskunmajsa, Gazsó ráadásul ki is állt. A Kecskemét 27–25-ről, 27–29-re fordított ebben a periódusban, majd az 57. percben már hárommal vezetett. A feszült hajrában a hazaiak továbbra sem tudtak kiegészülni, Bózsa újabb fontos góljaival pedig végül nagyra nőtt a különbség a végére a csapatok között (28–35).

A Kecskemét továbbra is hibátlan három kör után a csoportban, míg a Kiskunmajsa egy győzelem mellett két vereséget számol.

Kiskunmajsai KC–Kecskemét 28–35 (18–16)

Kiskunmajsa. V: Kovacsik, Polgár

KKC: Kis T. (k), Patyi R. (k), Vadkerti Tóth 7, Patyi Z. 5 (1), Gazsó 5, Abonyi 2, Kis D 2, Kuklis 2, Nagy L. 2, Tan 2 (1), Tóth Á. 1, Csíki, Kis T., Gyárfás, Miksi, Varga I., Ritter. Vezetőedző: Kun Tamás

Kecskemét: Dakó (k), Sárközi (k), Bózsa 11 (4), Csuzi 5, Papp I. 5, Szeverényi 5, Ország 3, Dörmő 2, Forgács 2, Sárosi 1, Petróczi 1, Dolgoborodov, Tapodi, Kovács G. Vezetőedző: Sárközi Zsolt