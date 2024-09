Márton Pál: – Nagyon örülök, hogy megszereztük az első pontjainkat a bajnokságban ezzel az ifi csapattal, hiszen még a tapasztaltabbnak mondható játékosaink is jellemzően igen fiatalok. Megbeszéltük a srácokkal, hogy nem fogunk kapkodni, igyekszünk nyugodtan építeni a játékunkat. A fiúk ezt megvalósították, és mivel van egy remek játékosunk, aki egyre határozottabban bontogatja a szárnyait, meg is tudtuk nyerni a mérkőzést. Nagyon nehéz ősz vár még ránk, hiszen akik akadémiáról érkeztek, most kezdenek csak beleszokni a felnőtt futballba. A későbbiekben a véleményem szerint nem lesz gond, de az ősz, az biztosan nehéz lesz. Ez is növeli ennek a győzelemnek az értékét.

Szrenkó István: – Két nagyon gyönge csapatot láttam ma, ez a játék, amit ma a két csapat produkált, nem vármegye egyes színvonal. Viszont úgy illik, hogy inkább a sajátjaimmal foglalkozzam. Lelketlenül játszottunk. A mérkőzés nagy részében azt éreztem, hogy semmi alázat nem volt bennünk sem a foci iránt, sem az ellenfél iránt, senki iránt. Sajnos kénytelen vagyok azt mondani, hogy a múlt heti és a mai meccsen látottak alapján a csapatom nem üti meg a megye egyes szintet. Két olyan gólpasszal segítettük a hazaiakat, amely az U11-ben kéne hogy legyen bosszankodás tárgya. A Kecskeméti LC-nek további sok sikert kívánok.

Kecskeméti LC-Akasztó FC 2-0 (0-0)

Kecskemét, vezette: Gindl Szabolcs (Bíró Zsolt, Szász Tamás)

Kecskeméti LC: Bogdán – Fleig, Katona, Kele (Szabó H. 46.), Varga M. (Gyapjas 72.), Czumbil, Ludvigh (Banó 86.), Selmeci (Gondi 91.), Ónodi (Sebő 46.), Terbe, Schneider. Vezetőedző: Márton Pál.