A harmadosztályú bajnokságban három kör után még három csapat százszázalékos. A tabellát jelen pillanatban a Bácsborsód vezeti. A borsódiak a Gara vendégeként tudtak győzni 8–0 arányban. A borsódi gólokon három játékos osztozott. Török Endre négyszer talált be a hazaiak kapujába, Szilasi Richárd és Hercz Dániel egyaránt kétszer-kétszer volt eredményes. A 2. helyen álló Kelebia Tataházán győzött 4–0 arányban. A Borsódnál és a Kelebiánál jóval keményebb meccset játszott a Felsőszentiván a Tompa vendéglátójaként. A hazaiak szerezték meg a vezetést Merkler Tamás góljával, Szakál Tamás előbb egyenlített, majd Kövecses László góljával a Tompa vette át a vezetést. Piukovics Martin egyenlített, de Teleki Martin a 66. percben 3–2-re alakította az állást. A hátralévő időben még két gól esett, és miután mind a kettőt a hazai Merkler Tamás szerezte – a legutolsót a 92. percben –, így a Felsőszentiván 4–3 arányban megnyerte a mérkőzést, amelyen a Tompa a 43. perctől kezdve Kovács Jácint kiállítása miatt tíz emberrel küzdött. 8–1 arányban győzte le a Madarast a Hercegszántó, a Szántó sikeréből György Patrik három góllal vette ki a részét. A Bácsbokod a Bajaszentistvánt fogadta és győzte le Újházi Zsoltnak a 9., Kovács Kristófnak a 89. percben szerzett találatával. A vendégcsapat a 75. percben megfogyatkozott Kelle Martin kiállítása miatt. A Kenderes SE a Mélykút második garnitúráját látta vendégül, Borszéki Levente révén a hazaiak jutottak előnyhöz a második félidő elején, a találkozó hajrájában a vendégek részéről Doszpod József egyenlített, így mindkét fél gyarapította – eggyel – a pontjai számát. Bátmonostoron ezúttal nemcsak a szurkolókra gondoltak, hanem a legkisebbekre is, egy példaértékű gesztust téve a mérkőzés napjára, ugyanis felállítottak a pálya mellé egy ugrálóvárat, ahol azok a gyerekek is kitűnően érezhették magukat, akik nem konkrétan meccset nézni jöttek ki a pályára, hanem inkább szülőt, nagyszülőt kísértek el.

A bajaszentistváni Szabó Adrián (balra) és a bokodi Beck Martin harca a labdáért a Bácsbokod-Bajaszentistván mérkőzésen.

Fotó: Jarmaczkiné Ispánovics Judit

Déli csoport, eredmények: Felsőszentiván–Tompa 4–3, Sükösd–Csátalja 6–0, Bácsbokod–Bajaszentistván 2–0, Kenderes SE–Mélykút II. 1–1, Tataháza–Kelebia 0–4, Gara-Bácsborsód 0–8, Hercegszántói FC–Madarasi SE 8–1.