A Déli csoportban rangadót vívott és nyert meg fölényesen a Bácsborsód, ugyanis a Bácsbokodot fogadták, és 11–0-ra elpáholták. A hazai gólgyártásból Török Endre nyolc találattal vette ki a részét. Kemény meccset nyert hazai pályán a Kelebia a Felsőszentiván ellen 3–2-re, ezzel a győzelemmel – akárcsak a Borsód – továbbra is hibátlan a Kelebia. Jobb gólkülönbségével a Hercegszántó áll kilenc ponttal a harmadik helyen, és a jó gólkülönbségről a mögöttünk álló hétvégén is igyekeztek gondoskodni, ugyanis 7–1 arányban győzték le a Kenderes SE gárdáját. Érdekesség, hogy az 56. percben még 1–1-re állt a meccs, azt követően indult be a hazai gólgyártás, amelyből Antalivics Martin három góllal vette ki a részét.

A borsódi Török Endre (jobbra) nyolc gólt szerzett a Bácsbokod ellen.

Fotó: Jarmaczkiné Ispánovics Judit

Déli csoport: Csátalja–Tataháza 3–0, Kelebia–Felsőszentiván 3–2, Hercegszántói FC–Kenderes SE 7–1, Madaras–Gara 0–12, Bácsborsód–Bácsbokod 11–0, Bajaszentistván–Sükösd 0–4, Tompa–Mélykút II. 8–1.

Az Északi csoportban a Vasutas SK vette át az Izsáktól a tabella élén a vezetést, a kiskunfélegyháziak a Katonatelep csapatát győzték le 3–1 arányban. Vezettek ugyan két percig a vendégek, a Vasutas azonban négy perc alatt megfordította az állást. Feljött a 2. helyre a mezőny többségénél eggyel kevesebb mérkőzést játszó Miklósi GYFE, a Pálmonostorát győzték le hazai pályán 4–0 arányban, Czigler Barnabás, Damásdi Tibor, Farkas Sándor és Czigler Bálint góljaival. Szomszédvéri derbit veszített el Szabadszálláson az Izsák, így visszaszorult a 3, helyre. A szállási Bem Zoltán és Sipos Márk már az első félidőben kialakította a találkozó végeredményét. A fülöpjakabi derbit a vendég Jakabszállás nyerte meg.

Északi csoport: Vasutas SK–Katonatelep 3–1, Fülöpszállás–SC Hírös-Ép II. 2–2, Kerekegyháza II.–Helvécia 1–3, Miklósi GYFE–Pálmonostora 4–0, Szabadszállás–Izsák 2–0, Fülöpjakab–Jakabszállás 1–3, Tiszaalpár–Bugac 0–4. A Városföld–Ballószög mérkőzést december 7-ére halasztották.

A Közép csoportban két forduló után a Kunfehértó vezeti a tabellát, a hétvégén a Kecel FC II. gárdáját győzték le, 5–1-re. A hazai csapatban Grácz Roland mesterhármassal vette ki a részét a sikerből. Újabb egygólos győzelmet aratott a bajnoki címvédő Kaskantyú, de ez zavarta a hazaiakat a legkevésbé, mert rangadón szerezték meg az értékes győzelmet, a vendég ugyanis a Soltvadkert második csapata volt. Egy pontot tudott elcsenni Jászszentlászlóról a Bócsa, amely így jelenleg a képzeletbeli dobogó harmadik fokán áll. A 2. körben debütált a bajnoki rajtnál szabadnapos Kiskőrösi LC II., a Tiszasassal ismerkedtek meg előbb, majd vitték el onnan mind a három pontot.