Vasárnap még várt Trencsényi Noémira egy futam, méghozzá kétszáz méteren. Ezen a távon is nagy küzdelem alakult ki Noémi és a kanadai lány között, de ezúttal az óceánon túli versenyző győzött, Noémi pedig a második helyen érkezett a célba.

– Nagyon fáradt voltam már a harmadik napon, de összeszedtem az erőmet, és örülök, hogy ismét érmet tudtam szerezni. Nem számítottam ilyen eredményre, nagyon meglepett engem is, de nagyon örülök, hogy ez így összejött. Az 1000 és az 500 méter közelebb áll hozzám, mint a 200, közülük nem igazán tudnék választani. Nagy élmény volt versenyezni, főleg, hogy most mentem először egyesben, mert eddig csak párosban versenyeztem. Most jön majd egy kis pihenő, ahol ki tudom engedni a gőzt – nyilatkozta a verseny után Trencsényi Noémi.