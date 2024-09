Már a múlt héten elkezdte látogatni az NB I.-es felnőtt keret edzéseit a spanyol Cristóbal Montiel Rodriguez. A játékos a Szentlőrinc elleni felkészülési mérkőzésen pályára is lépett, és a teljesítményével végül meggyőzte arról a klubvezetést és a stábot arról, hogy érdemes neki szerződést ajánlani.

A spanyol Tófol Montiel immár a kecskemétiek szerelésében.

Fotó: Nyitrai András

A 24 esztendős szélső támadó, Tófol Montiel mallorcai születésű, pályafutását a helyi klubban kezdte, majd a Fiorentina igazolta le még utánpótlás játékosként. A lilák Primavera csapatában 15 gólt és 7 gólpasszt jegyzett, majd háromszor a Serie A-ban, illetve kétszer az olasz kupában is pályára lépett, utóbbi sorozatban egy gól és két gólpassz volt a mérlege. A Fiorentina többször is kölcsönadta, játszott Olaszországban a Siena, Portugáliában a Setubal színeiben is, ezt követően hazájában futballozott. Legutóbb az Alzira játékosa volt, ahol nyáron járt le a szerződése, így szabadon igazolható volt az átigazolási időszak lejárta után.

„Bár klubfilozófiánk nem változott, és továbbra is a magyar játékosok megszerzését helyezzük előtérbe, törekvéseink a támadószekció további erősítését tekintve ilyen formában nem jártak sikerrel, így fel kellett mérnünk a külföldi játékosok piacát is. Tófol Montiel ugyanakkor hozzáállásával, személyiségével és teljesítményével is meggyőzött minket arról, hogy helye van köztünk” – indokolta a lépést a szakmai stáb.

A spanyol játékos már nagyon várja, hogy bemutatkozhasson:

– Úgy érzem, hogy megfelelő helyre kerültem a további fejlődésem tekintetében. Mindenki elismerően beszélt nekem a magyar bajnokságról, eltökélt célom, hogy mindent tudásomat beleadva igyekszem bizonyítani. Hihetetlenül motivált és elszánt vagyok, és hiszem, hogy tudásommal, erősségeimmel segíteni tudom a csapatot abban, hogy jól szerepeljünk. Az első napomtól kezdve nagyon befogadó volt mindenki, a stáb és a játékosok is barátságosan fogadtak. Bízom benne, hogy egy erős egységet alkotunk majd, amely összefogással elérheti a céljait. Bár a nyelvet még nem beszélem, igyekszem a lehető leggyorsabban beilleszkedni, alkalmazkodni, mert a legfontosabb az, hogy a csapat jól teljesítsen. Amennyiben csapatként sikeresek vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy mindannyian a maximumot nyújtottuk – mondta Tófol Montiel.