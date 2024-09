A martfűi gárda az eddig lejátszott nyolc mérkőzésből négyet megnyert, két alkalommal döntetlent játszott, kétszer pedig vereséget szenvedett. Ezzel tizennégy pontot gyűjtött és jelenleg a hetedik helyen áll a tabellán. A legutóbbi mérkőzésükön 2–1 arányú vereséget szenvedtek idegenben, a Meton-FC Dabas otthonában.

A tiszakécskei Takács Zsolt (kék mezben)

Fotó: Szentirmay Tamás

A Tiszakécske az elmúlt fordulóban a Budapest Honvéd II. ellen gyűjtötte be a három bajnoki pontot. A csapat legjobb játékosa azon a találkozón Takács Zsolt volt.

– Elég nehézkes mérkőzést játszottunk, mert a találkozó előtti héten egészen más taktikát gyakoroltunk, és azt próbáltuk játszani, hogy nem letámadunk, hanem kissé visszaállunk, ami szerintem sikerült, és jól megvalósítottuk – tekintett vissza arra a találkozóra a labdarúgó. – Nyilván a támadójátékunkban kell még fejlődnünk, mert mi tagadás, eléggé ponttalanok voltunk az első és a második félidőben is. Ettől függetlenül sikerült megnyernünk a mérkőzést, megszereznünk a három pontot, és igazából ez a lényeg – mondta a védő.

A következő mérkőzés talán jellemezhető úgy is, hogy szomszédvári rangadó lesz, hiszen a Tiszakécske a Tisza jobb, a Martfű pedig a bal partján helyezkedik el. Talán érdekesnek tűnik, hogy a Martfű is 1–0 arányban győzte le a Budapest Honvéd II.-t, és a Tiszakécske is. Így izgalmas mérkőzésre lesz kilátás, de nem lehet azt mondani, hogy könnyű találkozó lesz, mert ebben az osztályban is történtek már meglepetések. Amennyiben viszont a papírformát nézzük, akkor egyértelműen a Tiszakécskének van nagyobb esélye, mert ők jelenleg a Gyula mögött egy ponttal lemaradva, a második helyet foglalják el a tabellán. A Martfű elleni találkozóval kapcsolatban Takács Zsolt úgy fogalmazott, hogy szeretnék megnyerni a találkozót, jobb játékkal, mint a Honvéd II. ellen. Azt is szeretnék, ha magabiztosan tudnák behúzni a három pontot. Ennek érdekében mindent meg fognak majd tenni.

A Martfűi LSE–Tiszakécskei LC mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik a Martfűi LSE Sporttelepen.