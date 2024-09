Az elmúlt évben a Békés vármegyei első osztályt nyerte meg a gyulai gárda. Nem is akárhogyan, hanem tizennyolc pontos előnnyel. A gólarányuk sem akármilyen volt, mert 114-et rúgtak és mindössze tízet kaptak. Ezt akár hogyan is nézzük, megsüvegelendő. Ez a magabiztos győzelem erőt és bátorságot adott az egyesületnek, hogy felvállalják az NB III-as osztályt. A nyári átigazolási időszakban náluk is történtek változások, jöttek, de távoztak is labdarúgók. Ez éppen annak érdekében történt, hogy fel tudják venni a küzdelmet a többi harmadosztályú csapat ellen. Úgy tűnik, hogy eddig ez bevált, mert a gyulai csapat a tiszakécskei mérkőzés előtt, a hatodik forduló után, a negyedik helyet foglalta el a tabellán. Négy alkalommal győztek, egyszer veszítettek, egyszer pedig vereséget szenvedtek. Hét alkalommal találtak be az ellenfelük hálójába, de ugyan ennyi gólt kaptak.

A fotón a tiszakécskei kispad, a jobbszélén Balogh Pál vezetőedző

Fotó: Szentirmay Tamás

Hogy mennyire igazak voltak az előrejelzések, hogy a gyulai csapatot komolyan kell venni, mutatja a Tiszakécske elleni mérkőzésük is. Egyáltalán nem ijedtek meg attól, hogy az ellenfelük az elmúlt bajnokságban még a másodosztályban játszott. Igaz, nem ezzel a kerettel, de a Tiszakécske nagyobb tapasztalattal rendelkezett, mármint ami az NB-s részvételt illeti. De tudjuk, hogy ez nem szokott számítani, és ezúttal sem számított.

A Tiszakécskei LC ebben a szezonban új, nem éppen pozitív arcát mutatta, még pedig azt, hogy egy egész félidő előnyt adott az ellenfeleinek. Ebben az időszakban a játékosok nem találják egymással az összhangot. A második játékrészben ugyan próbáltak javítani a teljesítményükön, és ez több esetben be is jött. Ezúttal azonban nem tudták megszorítani a Békés vármegyei gárdát.

Már az első félidőben vezetést szerzett a gyulai csapat, még pedig egy szabadrúgás után. Sajnálatos módon most nem tudta felszívni magát a vendégcsapat a második játékrészben. Természetesen voltak támadásiak, de azok igazi veszélyt nem jelentettek a hazaiak kapujára. A remény azonban ott élt, hogy talán sikerül egy gól elérésével pontot szerezni. A találkozó hajrájában azonban egy kontra támadás után növelni tudta előnyét a Gyula. A hátralévő időben pedig már nem tudott olyan játékot produkálni a Tiszakécske, ami a döntetlent eredményezte volna.