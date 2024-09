A Budapest Honvéd fiókcsapata az eddig lejátszott hét bajnoki mérkőzéséből négyet megnyert, egy alkalommal döntetlent játszott, kétszer pedig vesztesként hagyta el a pályát. Ezzel az eredménnyel a hetedik helyet foglalják el a tabellán. A legutóbbi bajnoki mérkőzésükön a Dabas ellen diadalmaskodtak 3–1 arányban.

Csáki Róbert (sárgában a labdáért küzd) már kilenc éve a Tiszakécske játékosa

Fotó: Szentirmay Tamás

A hazaiak a hetedik fordulóban Gyulán vendégeskedtek, de a fürdőváros csapata nem bizonyult jó házigazdának, mert 2–0 arányban legyőzte a Tisza-parti kisváros gárdáját. Ezt követően következett a tiszakécskeiek számára a MOL Magyar Kupa mérkőzés, amikor is a szintén harmadosztályú Iváncsa ellen beleszaladtak egy 4–0 arányú vereségbe. Balogh Pál vezetőedző azon a mérkőzésen olyan labdarúgóknak is játéklehetőséget biztosított, akik eddig csak kevés alkalommal léptek pályára. Köztük volt a sárga-kékben sok nagy csatát megélő Csáki Róbert is, aki egészen más ok miatt, de azon a találkozón játszott hosszú idő után először, a kezdő csapatban.

Az elmúlt év őszén, amikor még a másodosztályban játszott a Tiszakécske, súlyos sérülést szenvedett.

Műteni kellett, hosszú kihagyás várt a védőre. Abban reménykedett, hogy a felgyógyulása után, tavasszal, talán majd egy-két bajnoki mérkőzésen játéklehetőséget kap. A kispadon ugyan helyet foglalt, de még nem vetették be az éles játékba. A nyári edzőtáborban azonban ismét sérülést szenvedett, ami miatt többhetes pihenő várt rá. Bár az elmúlt időszakban teljes értékű munkát végzett, a szakmai stáb nem akart kockáztatni. Az Iváncsa elleni Magyar Kupa-mérkőzésen azonban ott volt a kezdőcsapatban.

– Tizenegy hónapot kellett kihagynom a sérülésem miatt. Nagyon örültem annak, hogy újra játszhattam, viszont nagyon csalódott vagyok az iváncsai eredmény miatt, de boldog voltam, hogy újra pályára léphettem és azt csinálhattam, amit a legjobban szeretek. Azt tudom, hogy vissza kell még szoknom a versenyhangulathoz, mert az edzések egészen mások, mint a meccsszituációk. Én ebbe a mérkőzésbe is maximálisan beletettem magam, de nem úgy jött ki a lépés, mint ahogyan szerettük volna. Ettől függetlenül dolgozunk tovább, hogy a célunkat elérjük – mondta Csáki Róbert.

Vasárnap a Budapest Honvéd II érkezik a Városi Sportcentrumba.

Ezzel kapcsolatban Csáki Róbert a következőket mondta: