Az első osztályban játszó egyesületek második csapatot is foglalkoztatnak, melyben főleg fiatalok kapnak játéklehetőséget. Igy van ez a Budapest Honvédnál is. A második csapatuk átlagéletkora nagyon fiatal, hiszen a legidősebb labdarúgójuk huszonkét éves, a legfiatalabb pedig tizenhat. Ezzel szemben a Tiszakécskének tapasztaltabb játékosai is vannak. Adott volt tehát a helyzet, hogy csak a három pont megszerzése az elfogadható eredmény. Főleg azért is, mert a legutóbbi bajnokin vesztesként hagyták el a pályát a Tisza-partiak, és a MOL Magyar Kupából is kiestek.

A Tiszakécskei LC gárdája a Budapest Honvéd FC II-es csapatát fogadta.

Fotó: Szentirmay Tamás

Lagymatagon kezdődött a találkozó, a két csapat fel akarta térképezni egymást. Ez a vendégeknek sikerült jobban, mert a 10. percben Benkő lapos lövését csak kiütni tudta Prokop. A hazaiak viszonylag későn a 20. percben ébredtek fel, ekkor egy jobb oldali szöglet után Szekér öt méterről fölé lőtt. Bő tíz perc elteltével sikerült gólt szereznie a Tiszakécskének. Egy előre vágott labdára együtt rajtolt Balázs Benjamin és Zámbó Márton. Az utóbbi játékos átengedte a lövés jogát a csapatkapitánynak, aki kilőtte a jobb alsó sarkot 1–0. Az első félidő végéhez közeledve Zámbó előtt is adódott nagy helyzet, amikor át akarta emelni a labdát Gyetván fölött, de az a kapu fölé szállt.

A második játékrészben is inkább a tiszakécskeiek vezettek veszélyesebb támadásokat. Az 53. percben Balázs Marsához passzolt, aki a tizenhatos előtt átvette, de gyenge lövést védte a Honvéd kapusa. A budapesti csapat kontrákkal próbálkozott, de igazi nagy helyzetet nem tudtak kialakítani. A hosszabbítás utolsó percében Vajda előtt adódott még óriási lehetőség, nagy gólt akart rúgni, így tiszta helyzetből a kapu fölé lőtt. A találkozó lefújása után kis kakaskodásra is sor került, amit a játékvezető sárga lapokkal honorált.

Balogh Pál: Azt gondolom, hogy az idei bajnokságban most játszottunk a legfegyelmezettebben. Az eddigi mérkőzések tapasztalata alapján helyre kellett tenni a védekezésünket. Ez is volt az egyik fő célunk, hogy ne kapjunk gólt, azon kívül pedig meg akartuk nyerni a találkozót. Azt gondolom, hogy ezt maximálisan teljesítette a csapat. Ugyan akkor azért van hiányérzetem a mérkőzéssel kapcsolatban, mert meg voltak a lehetőségeink az újabb gólszerzésre, de nem volt elég koncentrált a támadójátékunk. Több alkalommal is kijöttünk labdaszerzésből, amiből lehetett volna még több lehetőséget kidolgozni. Sajnos nagyon feltűnő volt a sok technikai hiba. Amennyiben nyerjük a mérkőzéseket, akkor a játékosok önbizalma is meg fog jönni. Csak át kell jutnunk a holtponton, és akkor magabiztosabb győzelmeket tudunk majd aratni. Most az elsődleges utunk az, hogy a stabilitás meglegyen, tette hozzá a vezetőedző.