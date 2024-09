A Honvéd sporttelepen megrendezett ünnepségen Fanni elmondta, nagyon jól érezte magát a versenyen. Ugyanakkor egy kicsit csalódott, mert győzni ment Bangkokba, a IFMA Muaythai Világbajnokságra, ahol végül a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Bronzéremmel zárta a thai boksz világbajnokságot Nemcsok Fanni

Fotó: Vajda Piroska

Fannitól megtudtuk, hogy a világversenyt nagyon kemény felkészülés előzte meg. A verseny előtti egy hétben napi három edzésen készült a megmérettetésre. Úgy érzi, fizikailag maximálisan fel volt készülve, inkább mentálisan kell még javaulnia.

Az elmúlt egy évben három edző is foglalkozott Fannival. Nagy Krisztián, Holló József és Novák István készítették fel a világbajnokságra. Szponzori segítséggel két thaiföldi edzőtáborban is részt vehetett. Ez azért is volt nagyon fontos, hogy Fanni megszokja a thaiföldi klímát, a levegő magas páratartalmát és az időeltolódást – részletezte Holló József, aki szerint Fanninak nagyon erős mezőnyben kellett bizonyítania a thai boksz hazájában. Edzője maximálisan elégedett az eredménnyel.